Turchia-Spagna, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming live

Le due Nazionali hanno esordito con una vittoria e vogliono continuare così per staccare il pass per la competizione più importante al mondo

Jacopo del Monaco 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 11:55)

Tutto pronto per l'affascinante match tra Turchia e Spagna. Le due Nazionali si affronteranno nella giornata di domani in occasione della seconda giornata del Girone E per le qualificazioni al Mondiale 2026. La sfida, che avrà inizio alle ore 20:45, presso lo Stadio Medas Konya Büyüksehir Belediyesi. Ecco dove gli appassionati di calcio potranno vedere la gara Turchia-Spagna.

Come arrivano le due Nazionali all'incontro — Nelle ultime partite disputate, la Turchia allenata dal nostro connazionale Vincenzo Montella ha ottenuto quasi sempre risultati positivi, perdendo solo in amichevole contro il Messico per 1-0. A marzo, ha ottenuto la promozione nella Lega A della Nations League battendo l'Ungheria allo spareggio, mentre pochi mesi fa ha vinto contro gli Stati Uniti in amichevole. Due giorni fa, gli Osmanlılar hanno iniziato bene il cammino verso il Mondiale vincendo 2-3 in casa della Georgia grazie al gol di Müldür ed alla doppietta di Kerem Aktürkoglu, da poco passato dal Benfica al Fenerbahçe.

I Campioni d'Europa della Spagna, allenata da Luis De Le Fuente, nell'ultima sosta delle Nazionali ha perso ai calci di rigore la finale di Nations League contro il Portogallo a causa del fatale errore dagli 11 metri di Álvaro Morata. La Roja vuole subito riscattare questa sconfitta puntando al pass per il Mondiale del prossimo anno. Alla prima del girone, gli spagnoli hanno vinto 0-3 In casa della Bulgaria con reti di Oyarzabal, Cucurella e Merino.

Probabili formazioni — Entrambi i commissari tecnici, salvo imprevisti, dovrebbero schierare i rispettivi titolari. La Turchia non potrà contare su Baris Yilmaz che, cinque minuti il suo ingresso in campo contro la Georgia, è stato espulso.

TURCHIA (4-3-3): Cakir; Müldür, Akaydin, Bardakci, Elmali; Yuksek, Calhanoglu; Kocku, Güler, Yildiz; Aktürkoglü. Ct: Montella

SPAGNA (4-3-3): Simon; Mingueza, Huijsen, Le Normand, Cucurella; F. Ruiz, Zubimendi, Pedri; L. Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct: De La Fuente

Turchia-Spagna, dove vedere la partita — Le due compagini vogliono continuare a fare bene in questa fase delle qualificazioni e, ovviamente, puntano ai tre punti. Il match di domani sera si potrà vedere su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Max. La diretta streaming dell'incontro, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.