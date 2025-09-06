Turchia-Spagna, il pronostico di DDD: big match nel Girone E

Turchia-Spagna, il pronostico di questa sfida valevole per la seconda giornata del Girone E di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Gennaro Dimonte 6 settembre - 20:51

Turchia-Spagna è il big match del Girone E di qualificazione al prossimo Mondiale che si giocherà in tre paesi (Stati Uniti, Canada e Messico) nel 2026. Questa sfida sicuramente complicata per i padroni di casa contro i campioni d'Europa in carica sarà la vera prova del nove. Appuntamento a domenica 7 settembre al Konya Buyuksehir Belediye Stadium di Konya. Qui l'analisi e il pronostico della redazione di DDD.

Turchia-Spagna, il momento delle due squadre — Il gruppo allenato da Vincenzo Montella ha iniziato con il piede giusto questa fase di qualificazioni battendo 2-3 in trasferta la Georgia grazie alla doppietta di Akturkoglu e la rete dell'ex Sassuolo Muldur. Una selezione molto giovane quella a disposizione dell'allenatore italiano, capace di fare benissimo nell'ultimo Europeo giocato raggiungendo i quarti di finale e sfiorando la semifinale ottenuta nel 2008.

Iberici reduci dalla sconfitta ai rigori contro il Portogallo in Nations League e vittoriosi sul campo della Bulgaria nella prima giornata per 0-3. Il ringiovanimento della rosa non ha interrotto le ambizioni e i risultati che la selezione spagnola sta producendo, con gli Europei vinti nel 2024. Continua il periodo consecutivo di risultati utili per Spagna che non perde dal 2024, quando Colombia e Scozia riuscirono a battere la rojas.

Le probabili formazioni — Montella intenzionato a confermare in blocco la formazione vincente in Georgia con Cakir in porta, Muldur e Elmali terzini e la coppia di centrali Demiral e Bardakci. Calhanoglu e Yuksek i mediani, davanti Akgun, Guler e lo juventino Yildiz alle spalle di Akturkoglu.

Stesso identico discorso per de la Fuente che si affida tra i pali ancora ad Unai Simon, con Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella a comporre i quattri dietro. Zubimendi in ballottaggio con Rodri per un posto da titolare, ai lati Merino e Pedri. Trio offensivo collaudato con Oyarzabal spinto da Yamal e Nico Williams.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu; Allenatore: Vincenzo Montella

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, N. Williams. Allenatore: Luis de la Fuente.

Turchia-Spagna, il pronostico di DDD — I risultati conquistati di recente da entrambe le nazionali fanno pensare a un match sicuramente spettacolare e pieno di gol. Turchia e Spagna hanno giocatori giovani e di enormi talento in campo ma l'inesperienza dei turchi potrebbe giocare un ruolo fondamentale ai fini del risultato. Sulla carta gli ospiti sono leggermente favoriti ma andare a disputare le partite nei caldi stadi dei padroni di casa non è affatto semplice.

PRONOSTICO: GOAL