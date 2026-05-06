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Un viaggio speciale, quasi simbolico, per accompagnare una sfida decisiva. I giocatori del Rayo Vallecano sono arrivati a Strasburgo per la semifinale di ritorno di Conference League in un clima unico, condividendo il volo con tifosi, familiari e giornalisti.

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Il Rayo Vallecano sogna la finale, in Francia per concludere l'opera

Il club spagnolo ha infatti organizzato una trasferta fuori dal comune, noleggiando un Boeing 737 sul quale sono salite circa 180 persone. Un’immagine che ha colpito per il suo valore emotivo e per il senso di unità trasmesso: squadra e ambiente, tutti insieme verso un obiettivo comune.

🚨INCROYABLE !



🇪🇸 Les joueurs du Rayo Vallecano ont fait le déplacement à Strasbourg avec les supporters, la famille et les journalistes.



✈️ Le club a fait affréter un Boeing 737 et les 180 personnes ont embarqué !



Magnifique image ! 🤩



(@CarlosGangaG) pic.twitter.com/RII8wnAhuP — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) May 5, 2026

Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata, il Rayo si presenta in Francia con un leggero vantaggio, ma anche con la consapevolezza che nulla è ancora deciso. La sfida contro lo RC Strasbourg rappresenta un passaggio storico per il club madrileno, a un passo da una finale europea che avrebbe il sapore dell’impresa.

L’atmosfera creata già durante il viaggio potrebbe rivelarsi un fattore importante. La presenza ravvicinata dei tifosi e delle famiglie ha rafforzato il legame con la squadra, trasformando una semplice trasferta in una vera e propria esperienza collettiva. Il diktat del club è sempre stato molto incentrato sui temi dell'unione e del gruppo, non a caso nelle partite di casa spesso viene notata questa cosa.

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Non è solo calcio giocato, ma anche identità e appartenenza: il Rayo Vallecano si presenta così a una delle partite più importanti della sua storia recente, portando con sé l’energia di un’intera comunità. Ora la parola passa al campo, dove gli spagnoli dovranno difendere il vantaggio dell’andata e provare a completare un percorso che, comunque vada, è già entrato nel cuore dei tifosi. Con due risultati su tre però ora come non mai è lecito sognare in grande.

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