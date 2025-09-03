Ucraina-Francia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ucraina-Francia, dove vedere la partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 in diretta tv e in streaming LIVE.

Ucraina-Francia, tutte le informazioni sul dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live e le probabili formazioni. Questa partita è valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Canada, Stati Uniti e Messica. Si giocherà venerdì 5 settembre alle 20:45 alla Tarczynski Arena di Wroclaw, in Polonia.

I precedenti — Sono ben dodici gli incontri disputati tra Ucraina e Francia nella propria storia calcistica. La particolarità di questo incrocio sta nel fatto che quasi la metà delle partite, cinque, è terminata senza vincitori. Sei i successi francesi, solo una l'affermazione degli ucraini: era il 2013 e la formazione allenata allora da Mychajlo Fomenko vinse incredibilmente 2-0 nell'andata dello spareggio per andare ai Mondiali. Al ritorno però la Francia riuscì a vincere 3-0 a qualificarsi alla fase finale.

Curiosità: i transalpini non portano a casa i tre punti in questa trasferta dal 2012. In generale hanno vinto solo due volte nelle partite giocate in terra ucraina. Il precedente più recente è l'1-1 maturato a Kiev nel 2021: all'iniziale rete di Shaparenko rispose Martial.

Ucraina-Francia, le probabili formazioni — Rebrov si affida a un offensivo 4-2-3-1 con Lunin tra i pali e la coppia di centrali Zabarnyi-Matviienko, ai lati Konoplya e Mykolenko. Kaliuzhnyi e Zinchenko presidieranno il centrocampo, senza Mudryk squalificato ci saranno Sudakov, Shaparenko e Tsygankov dietro Dovbyk.

Tantissime le assenze per Deschamps che ha comunque tanta scelta per i titolari. Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernandes i quattro in difesa. Koné e Tchouameni i mediani, Doué, Olise e Dembelé a supporto di Mbappé. Assente certo Camavinga, in dubbio Cherki e Dembelé oltre a Konaté.

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Kaliuzhnyi, Zinchenko; Sudakov, Shaparenko, Tsygankov, Dovbyk. Allenatore: Serhiy Rebrov;

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Theo Hernandez; Koné, Tchouameni; Doué, Olise, Dembelé; Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps.

Ucraina-Francia, dove vedere il match di qualificazione ai Mondiali 2026 — La partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Ucraina e Francia verrà trasmessa in diretta da Sky, in particolare dal canale numero 206 Sky Sport Max. La stessa sarà visibile anche in diretta streaming, su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, via app su Sky Go (per gli abbonati Sky) o via app e sito ufficiale su NOW (acquistando il 'Pass Sport'), selezionando Sky Sport Max.