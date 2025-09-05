Ucraina-Francia, statistiche e precedenti tra le due Nazionali

I gialloblù cominciare bene il cammino per regalare un po' di gioia al proprio Paese, i transalpini puntano alla qualificazione per riscattare la sconfitta dell'ultima finale contro l'Argentina

Jacopo del Monaco 5 settembre - 10:02

Ucraina e Francia, alle 20:45 di questa sera, scenderanno in campo in occasione della prima giornata del Girone D per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. In attesa del calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due compagini, che per ben note ragioni extra-campo giocheranno in Polonia, presso la TarczyńskI Arena di Wroclaw.

Ucraina-Francia, i precedenti — Ucraina e Francia, allenate rispettivamente da Serhiy Rebrov e dall'ex Juventus Didier Deschamps, hanno intenzione di iniziare col piede giusto il percorso che porta al Mondiale che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti. Dal 1999 ad oggi, i gialloblù e Les Coqs si sono affrontati 12 volte nella loro storia ed i francesi dominano alla grande a livello di statistiche: 6 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta. Per quanto riguarda i gol, Les Bleus ne hanno segnati 23, mentre i gialloblù sono a quota 8.

L'unica vittoria dell'Ucraina contro i transalpini risale al 15 novembre 2013, data dell'andata dei Play-off per la qualificazione al Mondiale in Brasile del 2014. Quel giorno, gli ucraini hanno vinto in casa 2-0 grazie alle reti di Zozulya e Yarmolenko. Alla fine, però, i francesi hanno staccato il pass per la competizione vincendo 3-0 la gara di ritorno con doppietta del difensore Sakho e rete dell'ex Real Madrid Karim Benzema, oggi all'Al-Ittihad.

Gli ultimi match — In una sola occasione, le due Nazionali hanno avuto modo di affrontarsi durante la fase ai gironi degli Europei. Ciò è successo nel 2012, quando Polonia ed Ucraina hanno ospitato la competizione continentale. La Francia, in quell'occasione, ha vinto 0-2 contro i gialloblù grazie alle reti dell'ex Roma e Milan Jérémy Ménez e di Yohan Cabaye.

Le due compagini, diverse volte, si sono trovate nello stesso gruppo durante le qualificazioni ad Europei o Mondiali e questa sarà la seconda volta di fila si affronteranno per un posto nella competizione intercontinentale: nei precedenti gironi per la qualificazione a Qatar 2022, entrambi i match sono terminati 1-1. Contro i francesi, l'Ucraina ha subito la sconfitta più pesante della sua storia: in un'amichevole del 2020 ha perso 7-1 con Olivier Giroud autore di una doppietta.