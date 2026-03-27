Mentre la squadra si dirigeva verso Valencia per la sfida contro la Svezia, i malviventi hanno approfittato per compiere il furto

Mattia Celio Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 16:32)

Per l'Ucraina quella di ieri è stata certamente una serata da dimenticare. E purtroppo non solo per il risultato. Prima ancora del fischio di inizio contro la Svezia, dei ladri sono entrati nell'albergo dove alloggiava la squadra di Sergei Rebrov portando via denaro e qualche oggetto di valore. Sul campo, appunto, i gialloblu sono stati sconfitti 3-1 dalla Svezia dicendo così addio al Mondiale.

Ladri nell'albergo dell'Ucraina a Benidorm: portati via soldi, orologi e oggetti di valore Un nuovo episodio di furto macchia il mondo del calcio. Le vittime questa volta sono stati alcuni giocatori e membri dello staff dell'Ucraina. Come ricordiamo, la squadra di Sergei Rebrov era impegnata nella semifinale playoff per il Mondiale contro la Svezia, partita disputata sul neutro di Valencia, ma prima del fischio d'inizio nell'albergo dove alloggiavano i gialloblu, a Benidorm, qualcuno ha pensato di approfittare della loro assenza.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come riporta il giornalista Igor Burbas, i malviventi hanno portato via contanti, orologi e altri oggetti di valore, tra cui 1.800 euro di Alberto Bosch, assistente di Rebrov. Coinvolti anche i giocatori del Benfica Trubin e Sudakov. L’incidente ha aggiunto ulteriore pressione su un gruppo che già vive una situazione difficile a causa della guerra. Non si sa quanto l'episodio possa aver influito, ma l’Ucraina è stata sconfitta 3-1 e, di conseguenza, non potrà partecipare al prossimo Mondiale... per la quinta volta consecutiva.