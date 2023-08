UEFA, Boban rassicura “No ai maxi recuperi”

Abbiamo fatto esperienza in Qatar. L’Inghilterra è decisa ad emulare la sfida. Allungare il più possibile il tempo effettivo del match, per aumentare lo spettacolo da garantire al tifoso-fruitore. Recuperi maxi, che difficilmente vanno sotto i 9 o i 10’. Ma non tutti sono decisi a percorrere questa rotta.

L’ex Milan Zvonimir Boban, oggi responsabile dello sviluppo tecnico in ambito UEFA, ha detto la sua sulla possibilità di introdurre i maxi recuperi nei match europei. Se il presidente Gianni Infantino aveva aperto a questa possibilità, la visione del croato appare più distopica:“Sarebbe una piccola grande tragedia. Si gioca sempre di più e così facendo a fine stagione i giocatori saranno in campo per altri 500 minuti. Sono sei partite in più, è pazzesco. Seguiremo le nostre linee guida, così è troppo.Perché alla gente piace così tanto la Champions League? Perché è intenso, è fantastico, i giocatori non si fermano mai. Diciamo ai nostri arbitri di accelerare la ripresa del gioco invece di concentrarsi sui tempi di recupero."