Ufficiale: André Villas-Boas si candida alla presidenza del Porto

Adesso sì, è ufficiale. André Villas-Boas si candiderà alla presidenza del Porto, dopo una serie di interventi pubblici realizzati negli ultimi mesi, che hanno evidenziato l'opposizione alla dirigenza di Jorge Nuno Pinto da Costa. La presentazione ufficiale del progetto si terrà mercoledì prossimo, 17 gennaio, a partire dalle 19 (ora del Portogallo continentale), ad Alfândega do Porto, all'insegna del motto "C'è un solo Porto ", che infatti dispone già di piattaforme ufficiali, su Internet, anche se con poche informazioni sulle intenzioni dell'ex allenatore.

Le elezioni per la guida del club biancoblu si terranno il prossimo aprile e, per ora, ci sono tre candidati all'orizzonte. Sono André Villas-Boas, Jorge Nuno Pinto da Costa e Nuno Lobo.

André Villas-Boas, ricordiamo, ha ricoperto diversi incarichi all'interno della struttura dei Dragoni, il più significativo dei quali è arrivato nella stagione 2010/11, quando ha guidato la squadra alla vittoria del campionato portoghese, della coppa del Portogallo, della Supertaça Cândido de Oliveira e l'Europa League. Alla fine di quella stagione, era poi andato a Londra per assumere la guida del Chelsea, finendp però per essere licenziato a metà stagione, lasciando il posto a Roberto di Matteo, che avrebbe poi portato la squadra al trionfo in Champions League.