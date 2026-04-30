Ricordato anche con la maglia dell'Inter, è stato uno degli elementi di fiducia di Conte per il 19esimo scudetto
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Ashley Young ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico, mettendo fine a una carriera lunga, ricca e vissuta ai massimi livelli del calcio europeo. L’esterno inglese, noto per la sua duttilità e professionalità, lascia il campo dopo aver collezionato numeri importanti e diversi trofei.
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Ashley Young annuncia il ritiro, la sua carriera e i suoi successi
Cresciuto nel Watford, Young si è affermato definitivamente con l’Aston Villa, prima di compiere il salto di qualità al Manchester United. Con i Red Devils ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, diventando anche capitano e vincendo diversi titoli, tra cui una Premier League, una FA Cup e una Europa League.
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Nel 2020 l’esperienza in Italia con l’Inter, dove è stato uno degli uomini fidati di Antonio Conte. In nerazzurro Young ha dato il suo contributo nella cavalcata che ha portato alla vittoria dello Scudetto 2020-21, interrompendo il dominio della Juventus e lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi per la sua affidabilità e intelligenza tattica.
Ashley Young has announced his retirement from professional football 🚨 pic.twitter.com/WtIwWjKaNR— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 30, 2026
Nel corso della sua carriera, Young ha superato le 700 presenze tra club e nazionale, segnando oltre 100 gol e fornendo numerosi assist. Con la nazionale inglese ha partecipato a competizioni importanti, raggiungendo anche le semifinali del Mondiale 2018. Giocatore capace di adattarsi a più ruoli, da ala offensiva a esterno a tutta fascia fino a terzino, Young è stato apprezzato soprattutto per la sua longevità e la capacità di reinventarsi nel tempo.
Con il suo ritiro, il calcio saluta un professionista esemplare, protagonista silenzioso ma decisivo in molte squadre di alto livello. Una carriera costruita con costanza, sacrificio e qualità, che resterà come esempio per le nuove generazioni.Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365
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