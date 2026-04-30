Ashley Young ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico, mettendo fine a una carriera lunga, ricca e vissuta ai massimi livelli del calcio europeo. L’esterno inglese, noto per la sua duttilità e professionalità, lascia il campo dopo aver collezionato numeri importanti e diversi trofei.

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Ashley Young annuncia il ritiro, la sua carriera e i suoi successi

Cresciuto nel Watford, Young si è affermato definitivamente con l’Aston Villa, prima di compiere il salto di qualità al Manchester United. Con i Red Devils ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, diventando anche capitano e vincendo diversi titoli, tra cui una Premier League, una FA Cup e una Europa League.

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Nel 2020 l’esperienza in Italia con l’Inter, dove è stato uno degli uomini fidati di Antonio Conte. In nerazzurro Young ha dato il suo contributo nella cavalcata che ha portato alla vittoria dello Scudetto 2020-21, interrompendo il dominio della Juventus e lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi per la sua affidabilità e intelligenza tattica.

Ashley Young has announced his retirement from professional football 🚨 pic.twitter.com/WtIwWjKaNR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 30, 2026

Nel corso della sua carriera, Young ha superato le 700 presenze tra club e nazionale, segnando oltre 100 gol e fornendo numerosi assist. Con la nazionale inglese ha partecipato a competizioni importanti, raggiungendo anche le semifinali del Mondiale 2018. Giocatore capace di adattarsi a più ruoli, da ala offensiva a esterno a tutta fascia fino a terzino, Young è stato apprezzato soprattutto per la sua longevità e la capacità di reinventarsi nel tempo.