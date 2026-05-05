Edin Terzic è un allenatore tedesco noto per la sua crescita costante nel calcio europeo, costruita attraverso diversi incarichi nello staff tecnico e poi alla guida della prima squadra. Dopo le prime esperienze come collaboratore, ha assunto un ruolo sempre più centrale nel progetto del Borussia Dortmund, dove ha ricoperto anche l’incarico di allenatore principale.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza sia in Bundesliga sia in campo internazionale, arrivando a guidare il club tedesco in competizioni europee di alto livello e in finali nazionali. Ora per lui si apre una nuova fase professionale: Terzic ha infatti iniziato la sua avventura sulla panchina dell’Athletic Club di Bilbao, con l’obiettivo di dare continuità e ambizione al progetto basco.

Edin Terzic (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

La firma del tecnico Terzic

è ufficialmente il nuovo allenatore dell, pronto a inaugurare un nuovo ciclo alla guida della formazione basca. Il tecnico tedesco approda indopo le esperienze maturate in, accettando un progetto ambizioso e a lungo termine. La società punta sulla sua capacità di gestione del gruppo e sulla crescita dei giovani per consolidare la squadra ai vertici del calcio spagnolo.si tratta di una sfida importante in un contesto storico e molto forte, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e imprimere una nuova impronta al gioco

Live Streaming

L'andamento e la carriera del tecnico

ha costruito la propria carriera principalmente all’interno del, club con cui ha legato gran parte del suo percorso da allenatore. Dopo le prime esperienze nello staff tecnico, è arrivato alla guida della prima squadra in momenti diversi, sia come soluzione interna sia come tecnico principale. Il suo risultato più importante è la vittoria dellanella stagione 2020-21, unico trofeo conquistato finora in panchina. In seguito ha guidato ilanche in, arrivando fino alla finale nella stagione 2023-24, persa ma comunque significativa per il percorso europeo della squadra.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365