Potrebbe presto iniziare una nuova avventura per Edin Terzic. L’ex allenatore del Borussia Dortmund, capace di trascinare il BVB ad una storica finale di Champions nel 2024 contro il Real Madrid, è infatti sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico dell’Athletic Bilbao in vista della prossima stagione. Da quella notte a Wembley, persa 2-0 contro un inarrestabile Real Madrid, Terzic non è più tornato in panchina, lasciando la guida del club tedesco poche settimane dopo la finale. Ora, però, il tecnico sembra pronto a rimettersi in gioco e a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, con Bilbao come prossima destinazione. Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

🚨 Edin Terzić remains the clear favorite to lead Athletic Club project, Bilbao want him as next manager.



Nothing signed yet but verbal agreement in place, waiting for next steps if all goes to plan. pic.twitter.com/V7J8WbdxVU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

Terzic primo nome per il dopo Valverde

Il club basco ha già deciso di aprire un nuovo ciclo dopo l’annuncio dell'addio di Ernesto Valverde, e secondo Fabrizio Romano, il nome di Terzic sarebbe quello che avrebbe convinto maggiormente la dirigenza. Le trattative tra le parti sono andate avanti già nelle ultime settimane e il tecnico tedesco è ormai considerato il principale candidato per sedersi sulla panchina dei baschi.

Edin Terzic (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Sempre secondo il noto giornalista, sarebbe in corso un accordo verbale tra le parti coinvolte: l’ex allenatore del Borussia Dortmund sarebbe sempre più vicino alla guida della panchina dell’Athletic Bilbao, mentre il club basco sarebbe sempre più intenzionato a consegnare le chiavi della nuova era a San Mamés proprio a Edin Terzic.

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