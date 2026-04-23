L'ex allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, si prepara a diventare il nuovo allenatore dell'Athletic Blibao: accordo verbale tra le due parti
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Potrebbe presto iniziare una nuova avventura per Edin Terzic. L’ex allenatore del Borussia Dortmund, capace di trascinare il BVB ad una storica finale di Champions nel 2024 contro il Real Madrid, è infatti sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico dell’Athletic Bilbao in vista della prossima stagione.
Da quella notte a Wembley, persa 2-0 contro un inarrestabile Real Madrid, Terzic non è più tornato in panchina, lasciando la guida del club tedesco poche settimane dopo la finale. Ora, però, il tecnico sembra pronto a rimettersi in gioco e a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, con Bilbao come prossima destinazione.
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🚨 Edin Terzić remains the clear favorite to lead Athletic Club project, Bilbao want him as next manager.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026
Nothing signed yet but verbal agreement in place, waiting for next steps if all goes to plan. pic.twitter.com/V7J8WbdxVU
Terzic primo nome per il dopo Valverde
Il club basco ha già deciso di aprire un nuovo ciclo dopo l’annuncio dell'addio di Ernesto Valverde, e secondo Fabrizio Romano, il nome di Terzic sarebbe quello che avrebbe convinto maggiormente la dirigenza. Le trattative tra le parti sono andate avanti già nelle ultime settimane e il tecnico tedesco è ormai considerato il principale candidato per sedersi sulla panchina dei baschi.
Sempre secondo il noto giornalista, sarebbe in corso un accordo verbale tra le parti coinvolte: l’ex allenatore del Borussia Dortmund sarebbe sempre più vicino alla guida della panchina dell’Athletic Bilbao, mentre il club basco sarebbe sempre più intenzionato a consegnare le chiavi della nuova era a San Mamés proprio a Edin Terzic.
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La nuova era dell'Athletic
La scelta di puntare su Terzic nasce anche dalla volontà dell’Athletic Bilbao di affidarsi a un allenatore capace di lavorare bene con i giovani e costruire un’identità di gruppo solida, elementi fondamentali per un club con una filosofia ben definita come quella basca. A rafforzare il profilo del tecnico tedesco è soprattutto la sua ultima esperienza in Germania.
Il Borussia Dortmund di Terzic, infatti, non solo ha raggiunto una storica finale di Champions League nel 2024 (persa soltanto contro un infermabile Real Madrid), ma nella stagione 2022-23 è riuscito anche a mettere in seria difficoltà il Bayern Monaco, arrivando a giocarsi il titolo fino all’ultima giornata. Da non dimenticare, inoltre, la vittoria della Coppa di Germania nel 2020-21, conquistata battendo il Lipsia nella finale a Monaco di Baviera.
Il futuro della panchina dell’Athletic Bilbao, dunque, sembra già scritto: salvo sorprese, sarà Edin Terzic a raccogliere l’eredità di Valverde. E, visti i presupposti dell’ultima esperienza tedesca, l’allenatore sembra avere tutte le carte in regola per poter brillare anche in Spagna.
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