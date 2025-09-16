Ufficiale, Juan Mata è un nuovo giocatore del Melbourne Victory

Il centrocampista spagnolo giocherà per il secondo anno consecutivo nella A-League pronto per una nuova entusiasmante avventura calcistica

Filippo Montoli 16 settembre - 10:04

Juan Mata ha firmato con il Melbourne Victory, dove arriva a parametro zero. Lo spagnolo si era svincolato in estate dal Western Sydney Wanderers. Con la sua nuova squadra ha firmato un contratto di un anno e indosserà la maglia numero 64. Il club australiano accoglie così tra le proprie file un campione del mondo che con la sua esperienza può aiutare la squadra a tornare a vincere un trofeo che manca da quattro anni. Ecco le prime reazioni di Mata al trasferimento al Melbourne Victory.

Mata sulla nuova esperienza a Melbourne: "Puntiamo al titolo" — Il centrocampista nato a Burgos non ha ancora intenzione di dire addio al calcio. Dopo un'anonima stagione al Vissel Kobe nel 2023 (una sola presenza), lo spagnolo ha deciso di trasferirsi in Australia. Con il Western Sydney ha giocato la scorsa stagione, scendendo in campo 23 volte e segnando 1 gol condito da 3 assist. Terminato il contratto in estate, Mata ha deciso di rimanere sull'isola, spostandosi più a sud, a Melbourne.

Lo spagnolo è entusiasta della sua nuova meta: "Non vedo l'ora di far parte di uno dei club più rispettati del campionato e di giocare di fronte ai suoi incredibili tifosi. Sono motivato e determinato ad aiutare questa squadra a vincere trofei, ma anche a collaborare con il club su un piano a lungo termine per rafforzare e diffondere il calcio nel Paese". Mata ha poi parlato del motivo per cui ha scelto questa destinazione: "Ho percepito l'energia di questo club. Ho capito che mi volevano veramente avere qui con loro".

Il campione del mondo del 2010 si è anche soffermato sugli obiettivi della squadra: "Il Melbourne ha sempre lottato per vincere ed è uno dei club più titolati d'Australia. Spero che in questa stagione si possa replicare il risultato di quella passata, arrivando alle Finals, ma con un epilogo diverso: la vittoria. Un club così importante e con questi tifosi se lo merita".