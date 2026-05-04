Il Villarreal ha ufficializzato la separazione da Marcelino al termine della stagione, chiudendo così un ciclo importante che ha riportato il club stabilmente ai vertici del calcio spagnolo. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato della società e conferma una decisione che era nell’aria da tempo, ma che ora è diventata definitiva: il tecnico spagnolo saluterà il “Sottomarino Giallo” dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League.

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Marcelino e il Villarreal si separano, il bilancio e i numeri

La scelta arriva in un momento paradossalmente positivo per il Villarreal, che ha vissuto una stagione solida e continua, riuscendo a mantenere un rendimento alto lungo tutto l’arco del campionato e conquistando con merito un posto tra le grandi d’Europa. Proprio questo traguardo rappresenta il punto più alto del percorso recente, frutto di un lavoro che ha restituito identità, equilibrio e competitività alla squadra.

🚨 OFFICIAL: Marcelino and Villarreal part ways at the end of the season after qualifying for Champions League football.



It’s over. 💛👋🏼 pic.twitter.com/OZ4wxyC2qA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Il bilancio dell’esperienza di Marcelino al Villarreal è significativo: nelle sue due parentesi complessive sulla panchina gialla, il tecnico ha collezionato quasi 300 partite ufficiali, con circa 145 vittorie e una media punti intorno a 1.7 a gara. Numeri che raccontano una gestione stabile e altamente produttiva, caratterizzata dalla capacità di riportare il club in modo costante nelle competizioni europee e di renderlo una presenza fissa nella parte alta della Liga.

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La stagione attuale ha confermato queste qualità, con il Villarreal sempre competitivo nella corsa alle posizioni europee e capace di esprimere un calcio equilibrato. Efficace sia nella fase offensiva che in quella difensiva. La qualificazione alla Champions League rappresenta la sintesi di questo percorso e certifica la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico.

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