Il tecnico ha deciso di non continuare il suo rapporto col club creando non pochi dissensi tra i supporters
Tifosi lanciano una banana a Vinicius: razzismo in Albacete-Real Madrid
Il Villarreal ha ufficializzato la separazione da Marcelino al termine della stagione, chiudendo così un ciclo importante che ha riportato il club stabilmente ai vertici del calcio spagnolo. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato della società e conferma una decisione che era nell’aria da tempo, ma che ora è diventata definitiva: il tecnico spagnolo saluterà il “Sottomarino Giallo” dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League.
Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365
Marcelino e il Villarreal si separano, il bilancio e i numeri
La scelta arriva in un momento paradossalmente positivo per il Villarreal, che ha vissuto una stagione solida e continua, riuscendo a mantenere un rendimento alto lungo tutto l’arco del campionato e conquistando con merito un posto tra le grandi d’Europa. Proprio questo traguardo rappresenta il punto più alto del percorso recente, frutto di un lavoro che ha restituito identità, equilibrio e competitività alla squadra.
🚨 OFFICIAL: Marcelino and Villarreal part ways at the end of the season after qualifying for Champions League football.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026
It’s over. 💛👋🏼 pic.twitter.com/OZ4wxyC2qA
Il bilancio dell’esperienza di Marcelino al Villarreal è significativo: nelle sue due parentesi complessive sulla panchina gialla, il tecnico ha collezionato quasi 300 partite ufficiali, con circa 145 vittorie e una media punti intorno a 1.7 a gara. Numeri che raccontano una gestione stabile e altamente produttiva, caratterizzata dalla capacità di riportare il club in modo costante nelle competizioni europee e di renderlo una presenza fissa nella parte alta della Liga.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365
La stagione attuale ha confermato queste qualità, con il Villarreal sempre competitivo nella corsa alle posizioni europee e capace di esprimere un calcio equilibrato. Efficace sia nella fase offensiva che in quella difensiva. La qualificazione alla Champions League rappresenta la sintesi di questo percorso e certifica la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico.
Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA