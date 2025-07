Ufficiale, Paquetà assolto per il caso calcio scommesse

Il brasiliano è stato assolto dalle accuse di aver pilotato ammonizioni per influenzare il mercato delle scommesse, ma verrà comunque sanzionato dalla FA per non aver collaborato pienamente all’indagine

In attesa del giudizio definitivo della FA, Paquetà può comunque sospirare di sollievo: la pena, infatti, sarà certamente più lieve rispetto a quelle previste per il calcio scommesse, e non dovrebbe comportare alcuna squalifica. L'indagine, però, ha comunque influenzato negativamente la carriera del calciatore, a partire dal mancato passaggio dal West Ham al Manchester City di Guardiola.

Paquetá, infatti, era stato accusato di due violazioni della Regola F3 per mancata collaborazione con le autorità, non avendo risposto in modo soddisfacente e completo alle domande o fornito le informazioni richieste durante le indagini della FA. Nonostante, anche in questo caso, il giocatore abbia respinto le accuse, la Commissione le ha ritenute provate dopo l’udienza: "Verrà al più presto stabilita una sanzione appropriata. Nel frattempo, la FA attende le motivazioni scritte della Commissione in merito alle decisioni prese. Fino ad allora, si riserva di non rilasciare ulteriori commenti", si legge in chiusura del comunicato.