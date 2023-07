Ufficiale, Ramón Díaz riparte dal Brasile: è il nuovo allenatore del Vasco da Gama

Il tecnico argentino con più titoli guiderà il Vasco da Gama, attualmente al penultimo posto nel Brasileirao. L'ex attaccante di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter riparte dal Brasile con il figlio Emiliano come assistente...

Il Vasco da Gama ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Ramón Díaz. Il 63enne tecnico argentino con più titoli in bacheca è pronto dunque a guidare il "Gigante da Colina".

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Vasco da Gama, che ha da poco accolto l'ex Inter e Bologna Gary Medel, ha annunciato Ramón Díaz come nuovo allenatore. L'ex attaccante di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter "è arrivato a Rio de Janeiro lo scorso mercoledì, quando ha visitato per la prima volta il CT Moacyr Barbosa. Con lui arrivano come assistenti il figlio Emiliano Díaz e Juan Romanazzi, il preparatore fisico Diego Pereira e l'analista delle prestazioni Damian Paz".