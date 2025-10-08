UFFICIALE: Sergio Conceição è il nuovo allenatore dell’Al-Ittihad

Per la prima volta nella sua carriera da tecnico, il portoghese lascia l'Europa e va ad allenare in Medio Oriente

Jacopo del Monaco 8 ottobre - 16:47

Un altro portoghese vola in Arabia Saudita e si tratta di Sergio Conceição, che da oggi è il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad. Padre dell'attaccante della Juventus Francisco, il classe 1974 torna ad allenare quattro mesi dopo la breve esperienza al Milan della scorsa stagione.

La carriera di Conceição — Terminata la carriera agonistica nel 2009, durante la quale ha giocato anche in Serie A con le maglie di Lazio, Parma ed Inter, Conceição ha iniziato ad allenare tre anni dopo il suo ritiro esordendo sulla panchina dell'Olhanense. Successivamente ha allenato anche l'Académia, il Braga ed il Vitória Guimarães. Nella stagione 2016/2017 ha fatto la prima esperienza fuori dal Portogallo sulla panchina del Nantes. Al termine dell'esperienza francese torna in patria, precisamente al Porto dove vince 11 trofei, tra cui tre volte la Primeira Liga, nel giro di sette stagioni.

A fine dicembre dello scorso anno firma un contratto col Milan prendendo il posto del connazionale Paulo Fonseca, esonerato dopo la partita terminata 1-1 contro la Roma a causa di vari risultati negativi soprattutto in campionato. Nelle sue prime due partite sulla panchina rossonera, Conceição vince subito la Supercoppa Italiana battendo prima la Juventus in semifinale e poi l'Inter in finale per 3-2 grazie alla rete decisiva di Tammy Abraham. Nonostante il titolo vinto, il classe 1974 non porta la squadra ai risultati sperati, chiudendo il campionato all'ottavo posto e perdendo la finale di Coppa Italia contro il Bologna. A fine maggio, il portoghese ha rescisso il contatto col Milan.

Sergio Conceição all'Al-Ittihad: il comunicato ufficiale — Fino agli ultimi giorni di settembre, il tecnico dell'Al-Ittihad era l'ex Paris Saint-Germain Laurent Blanc, che la scorsa stagione ha vinto con la squadra giallonera sia la Saudi Pro League che la coppa nazionale. Al termine dell'ultima partita della massima competizione saudita persa 0-2 in casa contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e João Félix, la dirigenza del club ha deciso di esonerare l'allenatore transalpino affidando temporaneamente la Prima Squadra, in cui giocando grandi campioni come Karin Benzema e N'golo Kanté, a Hassan Khalifa.

Nelle ultime settimane, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato che i gialloneri avevano come obiettivi per la panchina tre nomi: Xavi, ex Barcellona; Luciano Spalletti, ex Napoli e Nazionale Italia; Sergio Conceição. Alla fine, hanno scelto di puntare sul portoghese, che ha firmato con la squadra di Jeddah un contratto fino al 2027.