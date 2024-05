Ufficiale, Tiago Pinto nuovo Ds del Bournemouth: Zaniolo se la ride

Intervenuto ai canali ufficiali del club Tiago Pinto si è detto soddisfatto della sua nuova esperienza professionale: " Sono molto felice di unirmi all'AFC Bournemouth in un momento così emozionante per il club. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Bill, Neill e Simon. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro [...]”.

Zaniolo se la ride: "Tutto torna"

Una Instagram stories emblematica quella pubblicata nelle ultime ore da Zaniolo. L'attuale calciatore del Galatasaray, in prestito all'Aston Villa, ha commentato il nuovo incarico professionale di Tiago Pinto. "Tutto torna" recita la frecciatina del classe 1999 che non ha dimenticato le dichiarazioni rilasciate nel mercato invernale del 2023 dall'allora General Manager giallorosso: "Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda". Proprio dal Bournemouth ripartirà la carriera del dirigente portoghese.