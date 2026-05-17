Xabi Alonso è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. Non ci sono più dubbi sul primo affaire di calciomercato inerente ad un allenatore. L'ex Real Madrid riparte da una squadra che ha assoluto bisogno di certezze e di un progetto lungimirante. Tutto questo e tanto altro Alonso conta di poter restituire ai Blues.

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VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 14 DICEMBRE: Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, osserva prima della partita di LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e Real Madrid CF allo Estadio de Mendizorroza il 14 dicembre 2025 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Xabi Alonso-Chelsea, è fatta!

Xabi Alonso è pronto a rimettersi in sella dopo la non positiva esperienza al Real Madrid, conclusa l'indomani della sconfitta in Supercoppa Spagnola contro il Barcellona lo scorso gennaio. Ilè la squadra che punta forte sull'ex Bayer Leverkusen. Proprio in Germania, il classe 1981 aveva dato il meglio di sé, dando dimostrazione piena di un calcio fatto di pressing e intensità. Così riuscì ad inanellare una serie impressionante di risultati utili consecutivi, garantendo al Leverkusen di rimanere imbattuto quasi per un'intera stagione -

Ora una nuova tappa, in salsa londinese. 4 anni di contratto per Xabi Alonso, pronto ad insediarsi ufficialmente sulla panchina del club formalmente dal 1° luglio. Attualmente, il Chelsea è guidato dal tecnico ad interim Calum McFarlane che aveva preso le veci di Liam Rosenior esonerato dopo appena 4 mesi dal suo arrivo a Londra. L'ultima sconfitta del Chelsea in FA Cup ha favorito l'accelerata delle operazioni.

Chelsea su X: "Benvenuto Xabi"

Un fatto alquanto curioso è che - non una stranezza assoluta ai tempi dei social, a dire il vero -la sua firma mattutina in veste di nuovo condottiero del Chelsea. Nello specifico, intorno alle 7 del mattino del 17 maggio, ha ripreso su X l'articolo di MARCA, che annuncia l'insediamento dello stesso allenatore nella sua nuova casa.

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Da pochissimi istanti, invece, è arrivata anche la definitiva conferma del club. "Il Chelsea è lieto di annunciare l'accordo con Xabi Alonso quale nuovo allenatore della prima squadra maschile. Il tecnico spagnolo si insedierà a partire dal 1° luglio 2026, avendo sottoscritto un contratto quadriennale a Stamford Bridge. Benvenuto al Chelsea, Xabi!"

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