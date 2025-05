Ufficiale, Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid

Xabi Alonso, da giocatore ad allenatore del Real

Durante la sua carriera da calciatore, Xabi Alonso ha indossato la maglia dei Blancos dal 2009 al 2014. In quegli anni nella capitale spagnola, ha giocato 236 partite, segnato 6 gol e vinto: Liga nella stagione 2011/2012; 2 Coppe nazionali; Supercoppa di Spagna nel 2012; Champions League 2013/2014, la tanto attesa Decima vinta contro l'Atletico Madrid ai tempi supplementari. Poi passò al Bayern Monaco, dove chiuse la carriera. Debuttò da allenatore nella stagione 2019/2020, sulla panchina della squadra delle riserve della Real Sociedad. Ad ottobre del 2022 firmò per il Bayer Leverkusen, dove scrisse la storia nell'annata 2023/2024: prima Bundesliga per le Aspirine, DFB-Pokal e ben 51 partite senza mai perdere, striscia interrotta dall'Atalanta di Gasperini in finale di Europa League. In questa stagione, il Bayer ha vinto la Supercoppa tedesca e, prima della fine del campionato, Xabi Alonso ha annunciato il suo addio. Adesso è diventato l'allenatore del Real Madrid e la sua avventura inizierà subito, visto che i Blancos giocheranno il Mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti.