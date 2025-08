Il presidente onorario del Bayern Monaco è stato trasportato subito in ospedale, per poi essere dimesso poche ore dopo

Doveva essere una serata di festa quella organizzata per la giornata di sabato al Golf Club Schloss Miel, a circa 18 chilometri da Bonn, in Germania. Ed invece, all'evento benefico che prevedeva un mini torneo di golf si sono vissuti momenti di grande apprensione per le condizioni di Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco. La leggenda della formazione bavarese, 73 anni, è stata ricoverata nell'ospedale più vicino, per poi essere dimessa poche ore dopo.