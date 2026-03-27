Lionel Messi continua a scrivere pagine indelebili nella storia del calcio. L'Inter Miami ha appena ufficializzato un annuncio storico sul proprio sito. La East Stand (Tribuna Est) del NU Stadium, il nuovissimo impianto del club, sarà dedicata interamente al fuoriclasse argentino. Il settore prenderà il nome di "Leo Messi Stand", un omaggio che crea un precedente quasi unico nello sport mondiale. Di solito, infatti, queste dediche avvengono post-carriera, alimentate dalla nostalgia, ma qui Messi giocherà regolarmente in uno stadio che già lo celebra. "Nasce dal presente. Non si tratta di chiudere un capitolo, ma di rendersi conto che si sta assistendo a qualcosa di unico", ha sottolineato il club. Il debutto storico nel nuovo impianto è fissato a brevissimo, per il prossimo 4 aprile.
LEGGENDA VIVENTE
Un caso unico nella storia: l’Inter Miami intitola una tribuna del nuovo NU Stadium a Leo Messi
Numeri da record per Messi all'Inter Miami: una macchina da gol e trofei—
Questo non è solo un omaggio romantico ad uno dei calciatori più forti della storia, ma è la diretta conseguenza dei numeri senza senso di Messi negli States. In meno di tre anni in MLS, la Pulce ha massacrato qualsiasi tipo di record del club, diventando il miglior marcatore e il miglior assistman di sempre. Non ha portato solo statistiche individuali, ma anche trofei e una visibilità globale senza precedenti per la franchigia della Florida.
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Un'attrazione turistica da sold out—
La "Leo Messi Stand" non è solo un'insegna, ma diventerà una vera e propria attrazione turistica all'interno del NU Stadium, portando un indotto economico mostruoso tra merchandising e biglietti premium. Manca ormai pochissimo al 4 aprile, e lo stadio è già sold out da mesi, a dimostrazione che l'effetto Messi non accenna minimamente a diminuire. A Miami, il calcio porta un solo nome e cognome.
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