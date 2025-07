Arkadiusz Milik , attaccante della Juventus , ha scelto Ibiza come meta per le sue vacanze, dove ha avuto l'opportunità di incontrare un altro grande nome del calcio: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. I due attaccanti, recentemente usciti dal Mondiale per Club , hanno condiviso un momento di relax lontano dai riflettori, ma immortalati in uno scatto pubblicato da Milik su Instagram, che mostra il francese appena uscito dall’acqua.

La stagione appena trascorsa ha visto Griezmann giocare un ruolo fondamentale nell’Atlético Madrid. Con ben 56 presenze in tutte le competizioni, il francese ha segnato 17 gol e ha fornito 9 assist . Un bilancio notevole per l’attaccante, che ha continuato a brillare con il suo stile di gioco unico. Al contrario, Milik ha vissuto un anno difficile. A causa di un grave infortunio, l’attaccante polacco ha saltato tutta la stagione, una situazione che ha spinto la Juventus a valutare seriamente la sua cessione durante questa finestra di mercato estivo.

Inoltre, sia la Juventus che l'Atletico Madrid hanno partecipato al Mondiale per Club a inizio anno. Questo ha fatto sì che entrambe le squadre finissero la stagione più tardi rispetto alla maggior parte delle altre. Tuttavia, le due formazioni non sono riuscite a brillare: l'Atletico Madrid è stato eliminato nella fase a gironi, mentre la Juventus è uscita agli ottavi di finale del torneo. Entrambi i club, quindi, hanno vissuto una conclusione della stagione meno soddisfacente di quanto sperato. Nonostante le difficoltà per entrambi i giocatori e i loro club, l’incontro a Ibiza rappresenta un momento di svago e di relax. È stato un incontro che ha sorpreso molti tifosi, regalando una foto simbolica di due grandi calciatori. Che per un attimo, hanno lasciato da parte la pressione del campo per godersi la compagnia reciproca sotto il sole di Ibiza