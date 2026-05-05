Il campionato più difficile del mondo potrebbe decidersi all'ultima giornata grazie a un gol decisivo che farà pendere l'ago della bilancia
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Manchester City e Arsenal stanno lottando per il titolo di campione, in una corsa analizzata da un supercomputer che assegna ai Gunners il traguardo finale. Dopo il roboante pareggio del City contro l’Everton, la situazione si è riaperta e l’Arsenal è tornato a controllare il proprio destino. Secondo le simulazioni citate, la lotta resta serrata fino all’ultimo e si decide anche per margini minimi, con l’Arsenal favorito e il City ancora in corsa.
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Il pareggio del City complica tuttoNell’ultima giornata di Premier League, il Manchester City si è fermato sul 3-3 contro l’Everton e ha compromesso seriamente le sue chance di titolo. L’Arsenal può approfittare di questo passo falso per avere il destino nelle proprie mani e trasformare la volata finale in un’occasione storica. Per i Gunners, arrivare a fine stagione con una Champions League e una Premier League sarebbe un traguardo pesantissimo, soprattutto pensando che l’ultima finale di Champions resta quella del 2006 persa contro il Barcellona per 2 a 1.
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L'Arsenal vincerà grazie alla differenza retiSecondo il supercomputer, Arsenal e Manchester City chiuderanno entrambi a quota 83 punti, ma la differenza reti farà la differenza. I Gunners finirebbero con un saldo di +45, mentre i Citizens si fermerebbero a +44. È proprio questo margine minimo a rendere la corsa così tesa, con un titolo che potrebbe essere assegnato per un solo gol o per un solo episodio.
Per l’Arsenal vincere la Premier sarebbe una chiusura perfetta: il sorpasso in campionato, la spinta di una stagione enorme e la sensazione di essere tornati nel calcio che conta. La vittoria del campionato inglese sarebbe un enorme traguardo, ma i tifosi non si limitano a questo. Quella del 2006 resta una ferita aperta, ma anche il segno di quanto questa squadra sia arrivata vicina a cambiare la propria storia. Ora tutto si gioca sul filo, come in una scena finale scritta per restare impressa nei cuori di tutti i tifosi.
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