L'Atletico Madrid arriva al ritorno di Champions League contro l'Arsenal da sfavorito. L'uno a uno dell'andata ci ha regalato una partita equilibrata, ma durante la fase iniziale di Champions League, proprio all'Emirates Stadium i Gunners si sono imposti per 4 a 0.

Ma non si trova in semifinale di Champions di certo per caso. La partita dell'andata ci ha dimostrato che i Colchoneros possono lottare a questi livelli e competere per la vittoria della Champions. La squadra del Cholo Simeone però questa volta, durante il suo soggiorno in Inghilterra, ha deciso di cambiare un particolare per una questione di superstizione.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 OTTOBRE: Gabriel dell'Arsenal festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico de Madrid all'Arsenal Stadium il 21 ottobre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

Atletico Madrid, il cambio di hotel dopo il 4-0 di ottobre

L’Atletico Madrid ha deciso di cambiare hotel a Londra rispetto a quello utilizzato in occasione della pesante sconfitta per 4-0 contro l’Arsenal dello scorso ottobre.dopo il precedente ko maturato nella fase a gironi di Champions League. Diego Simeone, però, ha minimizzato il cambio, scherzando sul fatto che la vera ragione fosse ildella nuova struttura.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

🚨 Footage of the fireworks set off outside the Atletico Madrid team hotel, which led to the club reporting the incident to UEFA. 🧨



🎥 @AFCAMDEN pic.twitter.com/fVznnTvlGC https://t.co/VyTlmrQhbv — DailyAFC (@DailyAFC) May 5, 2026

I tifosi dell’Arsenal rispondono con fuochi d’artificio per tutta la notte

Il calcio d’inizio sarà alle 21 di stasera, ma i tifosi dei Gunners sono già pronti.visto che. In quell’occasione gli uomini rimasti della squadra degli Invincibili. Fu decisivo un taglio centrale dell’uomo che nessuno si aspettava,

Anche i Gunners dovranno superare la paura della superstizione nel match di stasera, visto che nei Colchoneros, stasera dopo 20 anni, è presente un ragazzo che porta la numero 20 e si chiama ancora Giuliano. Un portento sulla fascia, con un sogno più grande di quelli di tutti gli altri 21 in campo: regalare al padre quella che sarebbe probabilmente un’ultima possibilità di realizzare un sogno durato una vita intera.

BARCELLONA, SPAGNA - 29 MARZO: Giuliano Simeone dell’Atletico de Madrid osserva durante la partita di LaLiga tra RCD Espanyol de Barcelona e Atletico de Madrid all’RCDE Stadium il 29 marzo 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

I tifosi dell’Arsenal hanno comunque fatto sentire la propria presenza alla vigilia della semifinale di ritorno, accendendo fuochi d’artificio fuori dall’hotel dell’Atletico Madrid nel cuore della notte. I botti sono andati avanti per più riprese, a partire dall’1:30, e avrebbero disturbato il riposo di alcuni giocatori spagnoli. Secondo la stampa iberica, l’Atletico avrebbe anche segnalato l’episodio all’Uefa.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365