Il Siviglia lotta per non retrocedere in Segunda. I tifosi tappezzano il centro sportivo di striscioni per caricare la squadra contro la Real Sociedad
Siviglia, che cuore: la squadra saluta il piccolo Leo, affetto dalla malattia delle farfalle
A Siviglia l'aria è tesa. Tutto questo è dovuto a quello che gira intorno al club, che sta vivendo il momento più delicato della sua storia recente. Ma nonostante ciò i tifosi non si arrendono, anzi stanno supportando ancora di più la propria squadra. Oggi la cittadella sportiva José Ramón Cisneros Palacios si è svegliata tappezzata di bandiere e striscioni dei vari gruppi di tifosi. Questo è un gesto simbolico per trasmettere tutta l'energia possibile alla squadra che sta vivendo in pieno il trauma di una possibile retrocessione in Segunda División.
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L'unione dello spogliatoio e l'iniziativa #TodoalrojoMa quello dei tifosi non è un comportamento isolato. A questo gesto si collegano anche i messaggi forti arrivati dai leader dello spogliatoio e dalla dirigenza negli ultimi giorni. A dare man forte alla squadra e a compattare il gruppo ci hanno pensato l'ex capitano e giocatore Jesús Navas e la bandiera Nemanja Gudelj. A supporto dei due sono arrivate anche le parole del direttore sportivo Antonio Cordón, che ha spiegato come l'unione sia l'unica via di salvezza. Inoltre, le tifoserie hanno riattivato l'iniziativa #Todoalrojo, un richiamo emotivo già usato in altri momenti trascendentali del club.
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L'obbligo di vincere al Ramón Sánchez-PizjuánTutto questo è solo il preludio di ciò che accadrà nei prossimi giorni. Lunedì il Siviglia scenderà in campo nella sua casa, il Ramón Sánchez-Pizjuán, contro la Real Sociedad, per giocarsi il suo futuro in Liga. La squadra ha solo 34 punti ed è praticamente obbligata a vincere per continuare a sperare nella salvezza, ricordando anche che la giornata successiva riceverà l'Espanyol in un altro scontro da brividi. In queste situazioni limite, qualsiasi aiuto dagli spalti può davvero fare la differenza.
Il Siviglia perde in casa dell’Osasuna al minuto 99 e a 5 giornate dalla fine sarebbe retrocesso.— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) April 27, 2026
La lotta salvezza nella Liga è incredibile: con più di 40 punti si rischia di retrocedere! pic.twitter.com/jQLaT5Z4Rj
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