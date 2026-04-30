Il Siviglia lotta per non retrocedere in Segunda. I tifosi tappezzano il centro sportivo di striscioni per caricare la squadra contro la Real Sociedad

Francesco Intorre
Siviglia

Siviglia, che cuore: la squadra saluta il piccolo Leo, affetto dalla malattia delle farfalle

A Siviglia l'aria è tesa. Tutto questo è dovuto a quello che gira intorno al club, che sta vivendo il momento più delicato della sua storia recente. Ma nonostante ciò i tifosi non si arrendono, anzi stanno supportando ancora di più la propria squadra. Oggi la cittadella sportiva José Ramón Cisneros Palacios si è svegliata tappezzata di bandiere e striscioni dei vari gruppi di tifosi. Questo è un gesto simbolico per trasmettere tutta l'energia possibile alla squadra che sta vivendo in pieno il trauma di una possibile retrocessione in Segunda División.

Siviglia salvezza

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SIVIGLIA, SPAGNA - 11 APRILE: Nemanja Gudelj del Siviglia FC festeggia la vittoria dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Siviglia FC e Atletico de Madrid allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan l'11 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

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L'unione dello spogliatoio e l'iniziativa #Todoalrojo

Ma quello dei tifosi non è un comportamento isolato. A questo gesto si collegano anche i messaggi forti arrivati dai leader dello spogliatoio e dalla dirigenza negli ultimi giorni. A dare man forte alla squadra e a compattare il gruppo ci hanno pensato l'ex capitano e giocatore Jesús Navas e la bandiera Nemanja Gudelj. A supporto dei due sono arrivate anche le parole del direttore sportivo Antonio Cordón, che ha spiegato come l'unione sia l'unica via di salvezza. Inoltre, le tifoserie hanno riattivato l'iniziativa #Todoalrojo, un richiamo emotivo già usato in altri momenti trascendentali del club.

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L'obbligo di vincere al Ramón Sánchez-Pizjuán

Tutto questo è solo il preludio di ciò che accadrà nei prossimi giorni. Lunedì il Siviglia scenderà in campo nella sua casa, il Ramón Sánchez-Pizjuán, contro la Real Sociedad, per giocarsi il suo futuro in Liga. La squadra ha solo 34 punti ed è praticamente obbligata a vincere per continuare a sperare nella salvezza, ricordando anche che la giornata successiva riceverà l'Espanyol in un altro scontro da brividi. In queste situazioni limite, qualsiasi aiuto dagli spalti può davvero fare la differenza.

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