A Siviglia l'aria è tesa. Tutto questo è dovuto a quello che gira intorno al club, che sta vivendo il momento più delicato della sua storia recente. Ma nonostante ciò i tifosi non si arrendono, anzi stanno supportando ancora di più la propria squadra. Oggi la cittadella sportiva José Ramón Cisneros Palacios si è svegliata tappezzata di bandiere e striscioni dei vari gruppi di tifosi. Questo è un gesto simbolico per trasmettere tutta l'energia possibile alla squadra che sta vivendo in pieno il trauma di una possibile retrocessione in Segunda División.

SIVIGLIA, SPAGNA - 11 APRILE: Nemanja Gudelj del Siviglia FC festeggia la vittoria dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Siviglia FC e Atletico de Madrid allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan l'11 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

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L'unione dello spogliatoio e l'iniziativa #Todoalrojo

Ma quello dei tifosi non è un comportamento. A questo gesto si collegano anche i messaggi forti arrivati daidello spogliatoio e dallanegli ultimi giorni. A dare man forte alla squadra e a compattare ilci hanno pensato l'ex capitano e giocatoree la bandiera. A supporto dei due sono arrivate anche le parole del direttore sportivo, che ha spiegato comesia l'unica via di salvezza. Inoltre, le tifoserie hanno riattivato l'iniziativa #, un richiamo emotivo già usato in altri momenti trascendentali del club.

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L'obbligo di vincere al Ramón Sánchez-Pizjuán

Il Siviglia perde in casa dell’Osasuna al minuto 99 e a 5 giornate dalla fine sarebbe retrocesso.



La lotta salvezza nella Liga è incredibile: con più di 40 punti si rischia di retrocedere! pic.twitter.com/jQLaT5Z4Rj — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) April 27, 2026

Tutto questo è solo il preludio di ciò che accadrà nei prossimi giorni. Lunedì ilscenderà in campo nella sua casa, il, contro la, per giocarsi il suo futuro in Liga . La squadra ha soloed è praticamente obbligata a vincere per continuare a sperare nella, ricordando anche che la giornata successiva riceveràin un altro scontro da brividi. In queste situazioni, qualsiasi aiuto daglipuò davvero fare la differenza.

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