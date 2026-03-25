Alla prima giornata di campionato, l'Havnar Bóltfelag ha voluto far capire che punterà al titolo con questo ampio risultato

Jacopo del Monaco 25 marzo - 10:23

Da pochi giorni ha avuto inizio la Fær Øer Islands Premier League Women, ovvero la massima competizione femminile delle isole del nord Europa. A questo campionato, infatti, prendono parte otto squadre che ora stanno disputando la regular season. Nel corso della prima giornata, che terminerà ad inizio aprila col recupero di uno dei quattro match, ha avuto luogo un evento incredibile che, nella storia del calcio, si potrebbe definire più unico che raro. Un incontro tra due squadre è terminata con un ampio margine di gol di scarto, ovvero 30-0.

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Partita della prima giornata del campionato femminile delle Fær Øer finisce 3-0 — La partita in questione ha avuto luogo presso lo Stadio Gundadalur che si trova a Tórshavn, capitale delle isole che sono una Nazione costitutiva del Regno di Danimarca. Lunedì 23 marzo, quindi due giorni fa, hanno giocato contro l'Havnar Bóltfelag e l'Hoyvík. Tutti si aspettavano un incontro tranquillo visto che si trattava della prima giornata del campionato femminile, ma in realtà non è stato così perché ha avuto luogo un'incredibile goleada. In molti campionati europei maschili si arrivano a segnare al massimo sei o sette reti in un solo match, ma la squadra femminile dell'Havnar ha deciso di segnare ben 30 reti alla prima giornata di campionato.

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Soltanto nei primi dodici minuti di gara, la squadra di casa ha segnato tre reti per poi terminare la prima frazione di gioco con dodici gol di scarto, tre delle quali realizzate nei minuti di recupero. Durante il secondo tempo, invece, l'Havnar ha colpito ancor di più le avversarie segnando altri diciotto gol, quindi sei in più della prima metà di gara. Per la squadra di casa sono andate a segno dodici calciatrici diverse, con Julia Naomi Mortensen autrice di sei reti. Tra l'altro, nella stessa giornata di campionato, il Klaksvík ha vinto 0-11 in casa del Vestur.

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