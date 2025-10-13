Sorpresa Isole Fær Øer: tre vittorie di fila e speranza play-off ancora viva

La selezione del Nord Europa è a -1 dal secondo posto, che la porterebbe a disputare i play-off per il Mondiale 2026

Jacopo del Monaco 13 ottobre - 10:57

Tra le tante Nazionali che puntano alla qualificazione al Mondiale 2026, in Europa c'è sorprendentemente anche quella delle Isole Fær Øer. L'arcipelago, nonché Paese costitutivo del Regno di Danimarca, non ha una grandissima tradizione calcistica, ma in questo periodo è in ottima forma. Infatti, la compagine ha vinto tre partite di fila per la prima volta nella sua storia. Grazie a questi successi, può ancora puntare ad un posto nei Play-off per il Mondiale, avendo soltanto un punto in meno alla Repubblica Ceca seconda nel girone.

L'Isole Fær Øer vince tre match di fila per la prima volta e può puntare alla storia — La Nazionale di calcio delle Fær Øer non ha una grandissima storia. Il suo esordio risale ad una sconfitta per 1-0 nel mese di agosto del 1988 contro l'Islanda. Dalla sua prima partita ufficiale fino ad oggi, non ha mai ottenuto la qualificazione al Mondiale o all'Europeo, però partecipa alla Nations League e nella seconda edizione ha ottenuto la promozione dalla Lega D alla C. In questo momento, la compagine del commissario tecnico Eydun Klakstein sta disputando le qualificazioni al Mondiale del prossimo anno ed è nel Girone L insieme a Croazia, Montenegro, Gibilterra e Repubblica Ceca.

Ultimamente, la selezione del Nord Europa sta attraversando un ottimo periodo di forma. Dopo la sconfitta del mese scorso contro i croati, le Fær Øer hanno ottenuto per la prima volta nella loro storia ben tre vittorie consecutive. A settembre, hanno vinto 0-1 contro Gibilterra grazie alla rete di Martin Agnarsson. Nella sosta attualmente in corso ha ottenuto due vittorie importanti. Pochi giorni fa ha battuto per 4-0 il Montenegro dell'ex Roma Mirko Vučinić con doppietta di Sørensen, autogol di Roganović e rete di Frederiksberg. Ieri pomeriggio, invece, ha vinto 2-1 contro la selezione ceca. Con queste tre vittorie, la Nazionale è terza nel girone con 12 punti, uno in meno rispetto ai cechi. A novembre, le Fær Øer giocheranno l'ultimo match delle qualificazioni contro la Croazia. In caso di successo e di un passo falso della Repubblica Ceca contro Gibilterra, la squadra di Klakstein potrebbe avere la possibilità di giocare i Play-off per il Mondiale.