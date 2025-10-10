In carica dal 19 settembre, il nuovo commissario tecnico della Nazionale montenegrina non ha iniziato benissimo la sua esperienza

Jacopo del Monaco 10 ottobre - 10:32

Dal mese di settembre, la Federcalcio del Montenegro ha scelto di affidare la panchina della Nazionale maggiore a Mirko Vučinić. Per l'ex attaccante si tratta del prima esperienza da allenatore dopo i tre anni trascorsi nello staff tecnico del predecessore Robert Prosinečki. Tuttavia, la sua avventura non ha avuto un buon inizio, visto che ha perso 4-0 in trasferta contro le Isole Fær Øer.

Montenegro, Vučinić inizia la sua avventura perdendo 4-0 contro le Isole Fær Øer — Dal 2022 fino allo scorso mese, l'ex attaccante di Roma e Juventus ha fatto parte dello staff tecnico di Prosinečki, ct del Montenegro. La Federazione calcistica nazionale, a metà settembre, ha deciso di esonerare l'allenatore croato decidendo di affidare il ruolo di commissario tecnico a Vučinić. In occasione delle qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno, ieri sera l'ex calciatore ha fatto il suo esordio da ct in casa delle Isole Fær Øer. Tuttavia, il suo è stato un esordio da dimenticare completamente.

I Sokoli, in cui giocano due conoscenze della Serie A come Adzić e Krstović, hanno perso 4-0 contro la Nazionale del Nord Europa, che ha vinto grazie alle doppiette di Hanus Sørensen ed Árni Frederiksberg. Vučinić potrà rifarsi con l'amichevole del giorno 13 contro il Lichtenstein, mentre il prossimo mese affronterà Gibilterra e Croazia.

La carriera calcistica di Vučinic — Nato nel 1983, Vučinić ha iniziato la sua carriera agonistica in patria con la maglia del Sutjeska. Nel 2000 il Lecce lo porta in Italia e vince 2 Campionati Primavera ed una Coppa Italia di categoria. Durante la sua prima annata italiana esordisce anche in Serie A e nella stagione 2004/2005 segna 19 gol in campionato, suo record personale nella massima divisione italiana. Dal 2006 al 2011 ha vestito la maglia della Roma, con la quale ha vinto 2 Coppe Italia e la Supercoppa Italiana nel 2007.

Nelle tre stagioni seguenti gioca per la Juve, con cui ha vinto altrettanti Scudetti ed altre due Supercoppe. Al termine di quest'ultima avventura, vola negli Emirati Arabi Uniti firmando per l'Al-Jazira ed alla sua prima stagione segna 25 gol in campionato conquistando il titolo di capocannoniere, mentre il quella successiva vince la coppa nazionale ma subisce un grave infortunio che ne causa il ritiro.