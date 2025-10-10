Il 4-0 alla squadra dell'ex Juventus entra nella storia del calcio faroese. Con questo successo La Nazionale sale a quota 9 punti, segno di una squadra sempre più in crescita.

Mattia Celio Redattore 10 ottobre - 13:19

Il 4-0 delle Isole Fær Øer rifilato al Montenegro di Mirko Vucinic è stata certamente la sorpresa della giornata. L'ex giocatore della Juventus inizia così nel peggiore dei modi la sua avventura sulla panchina dei Falchi. Dall'altra parte, la vittoria della Landsliðið (La Nazionale) è un risultato che entra di diritto nella storia del calcio biancoblu. Ecco il motivo.

Isole Fær Øer, una giornata storica e altro record... grazie ad un venditore di pizze — Il 9 ottobre 2025 per le Isole Fær Øer sarà un giorno che resterà nella storia. Il 4-0 rifilato al Montenegro ha visto le doppiette di Hanus Sørensen e Árni Frederiksberg. Con questo successo, i faroesi hanno eguagliato la loro vittoria più larga di sempre. Era il 22 marzo del 2024 e, in quel giorno, le Isole Fær Øer vinsero in Liechtenstein con lo stesso risultato. Le reti furono realizzate da Petersen (2), Justinussen e Svensson. Con lo stesso margine, e sempre contro i Nati, i biancoblu vinsero il 7 giugno del 2021, con il risultato di 5-1.

Grazie a questo successo, i nordici salgono in classifica a 9 punti a -4 dal secondo posto occupato dalla Repubblica Ceca e stessa distanza dalla capolista Croazia. A due giornate dalla fine la qualificazione al playoff rimane molto proibitiva ma resta il fatto che la squadra di Eyðun Klakstein può dirsi veramente soddisfatta. Mai nella storia aveva fatto così tanti punti in un girone di qualificazione al Mondiale e chissà che non possa succedere il miracolo. Come si sa, nel calcio può succedere veramente di tutto.

Di giorno vende la pizze, la sera fa gol: il calcio part time di Árni Frederiksberg — Nella magica notte di Tórsvøllur, nella partite che entrerà nella storia delle Isole Fær Øer, a brillare è stata la stella di Árni Frederiksberg. Un calciatore part-time. Proprio così. Nella squadra nordica non tutti sono calciatori professionisti. Molti, quando non danno calci ad un pallone, praticano un proprio mestiere: chi elettricista, chi commesso, chi lavora nel porto. Ebbene, Frederiksberg vende pizze surgelate in Norvegia. La mattina lavora, la sera si allena.. o segna gol come ha fatto due volte ieri sera.

"Sono venditore di un’azienda all’ingrosso - ha dichiarato ieri sera in un'intervista post partita - Abbiamo contratti con marchi come Grandiosa e Big One”. Ma il calcio? “Lavoro a tutte le ore del giorno se così si può dire. Dalle 8 alle 16 in ufficio, dalle 17 alle 20 in campo”. Per il pieno professionismo alle Fær Øer ci vorrà ancora tempo ma una cosa è certa: Árni non cerca fama. Aspetta solo il prossimo gol dopo l’ultima pizza.