Assume una forma sempre più concreta il progetto per cui Villarreal-Barcellona si giochi negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami. La partita dovrebbe essere, eventualmente, fissata il 20 dicembre, ma ci sono già aspre critiche verso questo possibile scenario. Una dura critica contro questa nuova apertura è arrivata da parte del portiere dell'Athletic Club Unai Simon . Di seguito vi proponiamo le sue parole: " È una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi . È una cosa che non mi piacerebbe all'Athletic o a qualsiasi altro club".

Inoltre, Unai Simon ha anche affermato: "Il calcio non è solo una questione di soci e tifosi, ma anche di persone che ci hanno portato dove siamo. Se non fosse stato per loro, il calcio non esisterebbe. Se fosse il turno dell'Athletic di andare a Miami, non credo che ciò accadrà. Anche se alla fine il club pagasse il viaggio e il biglietto, ci sono molti tifosi che non possono partecipare. Per loro, è una giornata di partita persa, una giornata in cui perderanno l'opportunità di vedere i loro giocatori di persona". Ad ogni modo, dopo l'approvazione della Federcalcio spagnola è comunque necessario il consenso di Fifa e Uefa per vedere Villarreal-Barcellona a Miami.