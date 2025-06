Under 21, Italia-Romania: inizia il percorso degli ‘azzurrini’. Il pronostico di DDD

La squadra di Nunziata è pronta per questi Europei, ma serve subito una vittoria

Federico Grimaldi 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 16:44)

L’Italia Under 21 si prepara a scendere in campo per il suo esordio agli Europei, affrontando la Romania nella prima sfida del girone. Per gli azzurrini si tratta di un test importante, non solo per iniziare con il piede giusto, ma anche per confermare ambizioni e solidità in un torneo che si annuncia equilibrato e ricco di insidie. La squadra di Nunziata arriva con grande entusiasmo e una rosa ricca di talento, ma dovrà fare attenzione a una Romania giovane e affamata. Il pronostico resta aperto, e il debutto sarà già un primo indicatore del percorso che attende l’Italia in questa rassegna continentale.

-

Italia Romania

⏰ Ore 21

️ Stadio ‘Anton Malatinsky’

— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 11, 2025

Under 21, il girone di Italia e Romania — L’Italia Under 21è stata inserita in un girone tutt’altro che semplice agli Europei, dove affronterà Romania, Spagna e Slovacchia. Il debutto contro i rumeni rappresenta già un primo ostacolo da non sottovalutare, ma sarà soprattutto la sfida con la Spagna, da sempre una delle favorite, a mettere alla prova il valore degli azzurrini. A completare il gruppo c’è la Slovacchia, avversario meno blasonato ma da affrontare con la massima concentrazione. Un girone equilibrato, dove ogni dettaglio può fare la differenza e in cui l’Italia dovrà dimostrare fin da subito compattezza, talento e mentalità per conquistare uno dei primi due posti e accedere alla fase a eliminazione diretta.

I giocatori chiave — In una sfida che promette equilibrio e intensità, saranno i giocatori chiave a fare la differenza. Per l’Italia Under 21, occhi puntati su Cesare Casadei, leader tecnico e fisico del centrocampo: il giocatore del Torino arriva da una stagione positiva in prestito e sarà fondamentale per dare ritmo e inserimenti alla manovra azzurra. Al suo fianco brilleranno anche Tommaso Baldanzi, trequartista agile e imprevedibile capace di accendere la luce tra le linee, e Giuseppe Ambrosino, attaccante rapido e intelligente, sempre pronto a colpire in profondità.

Dall’altra parte, la Romania si affida al talento di Octavian Popescu, esterno offensivo con un piede raffinato e grande visione di gioco, punto di riferimento nella costruzione offensiva. Attenzione anche a Ianis Stoica, attaccante moderno e dinamico, già seguito da diversi club internazionali per la sua capacità di attaccare la profondità e creare superiorità. Completa il terzetto Rares Ilie, centrocampista del Catanzaro, che conosce bene il calcio italiano e garantirà solidità ed esperienza nel reparto nevralgico rumeno. Saranno questi i protagonisti più attesi, chiamati a guidare le rispettive nazionali in un esordio già decisivo.

Under 21, le probabili formazioni di Italia-Romani — Per l’esordio agli Europei Under 21, Italia e Romania si preparano a scendere in campo con due formazioni molto interessanti sia sul piano tecnico che tattico. Il commissario tecnico Carmine Nunziata dovrebbe puntare sul modulo 4-3-2-1, affidandosi a una squadra equilibrata, con solidità in difesa e fantasia tra le linee. La scelta di Gnonto come terminale offensivo garantisce velocità e imprevedibilità, supportato da Baldanzi e Fabbian, due giocatori abili nel muoversi negli spazi stretti. A centrocampo, Ndour, Pisilli e Prati formano un reparto dinamico e completo. In difesa, Pirola guida la linea davanti al portiere Desplanches, con Ruggeri e Zanotti pronti a spingere sugli esterni.

La Romania, allenata da Daniel Pancu, dovrebbe rispondere con un classico 4-3-3 che punta sulla verticalità e sulla rapidità del tridente offensivo. Stoica e R. Ilie rappresentano le minacce principali in avanti, mentre Munteanu agirà da riferimento centrale. A centrocampo, Akdag e Grameni garantiranno fisicità e inserimenti, con Corbu a gestire i tempi. In difesa, l’italiano d’adozione Marius Ilie, in forza al Catanzaro, guiderà il reparto arretrato davanti a Sava, portiere titolare.

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Ruggeri; Pisilli, Prati, Ndour; Fabbian, Baldanzi; Gnonto. All. Nunziata.

Romania (4-3-3): Sava; Strata, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Corbu, Grameni; Stoica, Munteano, R. Ilie. All. Pancu.

Il pronostico di DDD — La sfida tra Italia e Romania Under 21 si preannuncia equilibrata, ma sulla carta gli azzurrini partono con qualcosa in più. La maggiore qualità tecnica a centrocampo, un attacco più esperto e il ritmo degli interpreti offensivi possono fare la differenza, soprattutto se l’Italia riuscirà a imporre fin da subito il proprio gioco. La Romania, però, è una squadra organizzata e veloce nelle ripartenze, capace di colpire se lasciata troppo spazio. Il pronostico di DDD vede l’Italia favorita, con un risultato finale previsto di 2-1 per gli azzurrini. Una vittoria sofferta ma fondamentale per iniziare il torneo con slancio e fiducia, mettendo in cascina i primi tre punti in un girone che si preannuncia competitivo.