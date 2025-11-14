Under 21, Polonia-Italia: dove vedere la partita in TV e le probabili formazioni

Under 21, Polonia-Italia: dove vedere la partita valida per la quinta giornata di qualificazioni agli europei in diretta tv e streaming

Gennaro Dimonte 14 novembre - 10:39

Scontro diretto per il vertice nei gironi di qualificazione all'Europeo Under 21 in Albania e Serbia. Polonia e Italia si sfidano per chiudere il Gruppo E al primo posto ed evitare lo spauracchio dei playoff. La partita si giocherà venerdì 14 novembre alle 16:00 allo Stadion Miejski w Szczecinie di Szczecin. Ecco dove vedere la partita in TV e in streaming e le probabili formazioni di questo scontro diretto.

Under 21, il momento di Polonia e Italia — La Polonia è tra le selezioni europee più in forma di questa fase a gironi delle qualificazioni all'Europe U21. Con dodici punti in quattro giornata, è tra le candidate principali a un posto nella massima competizione europea giovanile. Ben 15 gol fatti e zero subiti, uno score incredibile che attesta quanto sia cresciuto il movimento calcistico polacco. Lo 0-6 contro la Svezia è la prova tangibile del talento a disposizione dell'allenatore Jerzy Brzęczek.

Stessi punti ma numeri leggermente diversi per gli azzurrini di Silvio Baldini. Quattro vittorie in altrettanti incontri con 12 gol segnati e solo 2 subiti che la rendono per ora la migliore seconda nella classifica di tutti i gironi: il chè permetterebbe di passare il turno a prescindere dal primo posto. Il 4-0 contro la Svezia e il 5-1 contro l'Armenia sono un segnale di crescita per un gruppo che sta diventando sempre più protagonista anche nei club di Serie A.

Le probabili formazioni — Scelte obbligate per il tecnico polacco, con l'ex Bologna Urbanski fuori per infortunio. Davanti Regula sarà l'unica punta, alle sue spalle il trio offensivo Faberski-Pienko-Pietuszewski.

Italia senza Ekhator e Fortini in difesa, rimpiazzati da Guarino e Bartesaghi. Confermati Pisilli, Lipiani e Dagasso in mezzo al campo, Cherubini e Koleosho saranno a supporto di Camarda.

POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Faberski, Pienko, Pietuszewski; Regula. Allenatore: Jerzy Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Comuzzo, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Silvio Baldini.

Under 21, Polonia-Italia: dove vedere il match in TV e streaming? — Il match di qualificazione a Euro-Under 21 tra Polonia e Italia allo Stadion Miejski w Szczecinie di Szczecin verrà trasmesso in chiaro su Rai 2, mentre in streaming sarà possibile guardarlo su Rai Play. Sarà possibile vedere la sfida sui siti di scommesse nella versione Live Streaming gratuita registrandosi e con un minimo di disponibilità sul conto gioco.