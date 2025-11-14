Decisiva la doppietta contro l'Ucraina nella vittoria per 4-0 dei Bleus che ottengono la matematica qualificazione ai Mondiali 2026

Filippo Montoli 14 novembre - 10:36

La Francia vince 4-0 contro l'Ucraina grazie anche alla doppietta di Kylian Mbappé. Con i due gol, il parigino raggiunge i 400 gol in carriera. A 26 anni, ha raggiunto questo traguardo prima di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Les Bleus strappano inoltre il biglietto per il Mondiale del 2026 in Usa, Canada e Messico. Mbappé ha anche servito l'assist a Hugo Ekitiké per la sua prima rete in Nazionale maggiore.

Mbappé, 400 gol in carriera e 55 con la Francia: meno 2 da Giroud — Una Francia dominante ha risolto la pratica Ucraina nel secondo tempo, dopo che nel primo ha trovato sulla propria strada uno strepitoso Trubin. La Nazionale allenata da Deschamps raccoglie così la quarta vittoria nel Gruppo D, allungando di 6 punti su Islanda e la stessa Ucraina. A una gara dal termine, questo significa qualificazione matematica e diretta ai prossimi Mondiali. Come prevedibile, è stato Kylian Mbappé il principale trascinatore.

Il parigino ha realizzato 5 gol e 3 assist nelle quattro partite da lui giocate, contribuendo così a 8 delle 11 reti segnate dalla Francia con lui in campo. Sempre più numeri da record per Mbappé che proprio nella serata di giovedì ha raggiunto un altro traguardo importante: i 400 gol in carriera. Con 26 anni e 308 giorni ha fatto meglio di Lionel Messi (raggiunti a 27 anni e 95 giorni) e di Cristiano Ronaldo (28 anni e 335 giorni).

Con la doppietta, inoltre, l'attaccante del Real Madrid accorcia ulteriormente le distanze da Olivier Giroud, capocannoniere all-time della Nazionale. L'ex Milan è a quota 57, mentre Mbappé è a 55. Il numero 10 potrebbe raggiungere e forse superare la vetta nell'ultima partita del girone contro l'Azerbaigian, in programma domenica 16 novembre alle ore 18:00. Nel post-partita, il parigino ha però ammesso di non essere impressionato per i 400 gol e di puntare più in alto: "Per sorprendere davvero la gente ne vanno fatti altri 400, e perché non puntare ai 1000?".