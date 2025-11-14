Dopo l'iniziale ammonizione ed il controllo al VAR, il direttore di gara ha cambiato decisione e ha espulso l'attaccante dell'Al-Nassr

Jacopo del Monaco 14 novembre - 10:41

Sia il Portogallo che Cristiano Ronaldo, suo capitano, dovranno dimenticare in fretta la partita di ieri sera. La compagine allenata dallo spagnolo Roberto Martínez, infatti, ha perso 2-0 in casa dell'Irlanda il match valevole per la qualificazione al Mondiale del prossimo anno. Per di più, la leggenda lusitana ha ricevuto un carrellino rosso per aver rifilato una gomitata a Dara O'Shea, difensore che milita nell'Ipswich Town. Tra l'altro, si tratta della prima espulsione dell'attaccante dell'Al-Nassr con la maglia della sua Nazionale.

Prima espulsione per Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo — Ieri sera l'Irlanda ha battuto 2-0 la Nazionale Portoghese grazie alla doppietta dell'attaccante Troy Parrott. Tuttavia, questo match valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2026, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti, verrà ricordato per un altro motivo. Al minuto 60 del secondo tempo, nel corso di un'azione offensiva dei lusitani, Cristiano Ronaldo dà una gomitata al difensore avversario O'Shea. L'arbitro svedese Glenn Nyberg, inizialmente, ammonisce il capitano del Portogallo, il quale invita l'avversario ad alzarsi con tanto di gesto per mimare il pianto.

Tuttavia, ha avuto inizio una revisione del VAR per il gesto dell'ex attaccante del Real Madrid e, di conseguenza, il direttore di gara si dirige verso lo schermo del VAR per effettuare un'on field review. A seguito del controllo, lo svedese Nyberg cambia la sua decisione: prima annulla il cartellino giallo e poi estrae quello rosso all'indirizzo di Cristiano Ronaldo. Mentre sta uscendo dal campo, il classe 1985 passa la fascia da capitano a Bernardo Silva ed i tifosi irlandesi accompagnano la sua uscita mimando lo stesso gesto che lui ha fatto pochi istanti prima.

Per la prima volta in carriera, CR7 viene espulso in una partita della Nazionale maggiore e, di conseguenza, salterà il prossimo match contro l'Armenia. Attualmente, il Portogallo occupa il primo posto del Girone F con 10 punti, due in più rispetto all'Ungheria. Tra l'altro, se la squalifica dovesse essere più pesante, CR7 rischierebbe di non giocare la prima partita del Mondiale.