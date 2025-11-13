L'ex allenatore del Real Madrid ha parlato anche dell'andamento della sua squadra e di Modrić, attualmente al Milan

Jacopo del Monaco 13 novembre - 09:47

Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Nazionale Brasiliana, è certo che Cristiano Ronaldo raggiungerà il traguardo dei 1000 gol. L'allenatore ne ha parlato in una recente intervista per il quotidiano spagnolo AS, durante la quale ha toccato anche altri argomenti. Tra questi, l'esperienza al Milan del suo ex centrocampista Luka Modrić e del Real Madrid, ora allenato da Xabi Alonso.

Ancelotti: "Spero che Cristiano Ronaldo m'inviti alla festa per i 1000 gol" — Durante la sua lunga ed importantissima carriera da tecnico, Ancelotti ha vinto di tutto e di più allenando anche grandissimi giocatori che hanno scritto e stanno ancora scrivendo la storia del calcio. Tra questi, c'è anche Cristiano Ronaldo, con cui ha vinto la Champions League 2013/2014 al Real Madrid, la tanto attesa Decima. Attualmente, l'attaccante 40enne gioca per l'Al-Nassr in Arabia Saudita e ha messo nel mirino un importante traguardo: segnare 1000 gol in carriera e, attualmente, è a quota 953. In una recente intervista per il quotidiano spagnolo AS, Ancelotti ha parlato proprio del suo ex calciatore e del record da raggiungere: "Cristiano arriverà sicuramente a 1000 gol e, quando ci riuscirà, voglio essere invitato alla celebrazione di questo grande traguardo".

Successivamente, Carletto ha voluto elogiare il portoghese e Luka Modrić, che a 40 anni sta giocando benissimo al Milan: "Loro due sono professionisti che amano questo sport e hanno sempre raggiunto i loro obiettivi. In Italia, mi hanno chiesto di Luka e dei suoi 40 anni e, ovviamente, ho risposto che al Milan avrebbe giocato bene". Poi gli è stato chiesto chi sarà il nuovo re del calcio e ha risposto: "È difficile individuarne uno perché sono pochi quelli ad un livello superiore. Ci sono Mbappé, Bellingham e Yamal ma anche Raphinha, molto bravo anche se ora non gioca per infortunio. E c'è anche Haaland che sta segnando tanti gol al Manchester City".

Ancelotti: "Al Real, appena pareggi, si parla già di crisi" In seguito, Ancelotti ha parlato del Real Madrid e del giorno del suo addio: "Una giornata molto emozionante e ben preparata dal club. Non dimenticherò mai quel giorno ed è stato il miglior modo per salutare il Real". In conclusione, il ct del Brasile ha parlato anche del rendimento attuale della squadra spagnola: "Guardo quasi tutte le partite perché voglio vedere come vanno i brasiliani. La squadra sta andando molto bene e vincono quasi sempre. Purtroppo, non si può sempre vincere ed a volte si pareggia. Al Real Madrid, ho imparato che un pareggio è il preludio ad una crisi".