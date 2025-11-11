Cristiano Ronaldo annuncia: “Il Mondiale del 2026 sarà il mio ultimo”

L'ultimo tentativo per portare quella coppa a casa, al portoghese manca solo un trofeo in carriera

Michele Massa 11 novembre - 13:10

Saranno 41 gli anni di Cristiano Ronaldo quando il suo Portogallo sarà negli USA per affrontare il prossimo anno il Mondiale. Il tempo corre anche per i grandi campioni di questo sport e il fenomeno portoghese, tramite un'intervista fatta in Arabia Saudita ha annunciato che sarà la sua ultima competizione con la nazionale portoghese. Una "The Last Dance" per CR7, che dopo aver conquistato l'Europeo nel 2016 in Francia, sogna di chiudere la sua carriera alzando l'unico trofeo che ancora gli manca in bacheca (fatta eccezione per l'Europa League, dove l'attaccante ha giocato solo una manciata di partite).

Cristiano Ronaldo punta a USA 2026, sarà la sua "The Last Dance" — Dopo Qatar 2022, qualcuno pensava che l'ultima immagine di Ronaldo ad un Mondiale fosse quella iconica, nel tunnel dello stadio, dove con le lacrime agli occhi si avvicinava agli spogliatoi mentre con la mano si copriva il volto. E invece, a meno di un anno alla prossima competizione FIFA, CR7 ha annunciato che farà parte della spedizione a stelle e strisce. Una sorta di "The Last Dance", che visto i luoghi, sembra un remake della celebre serie su Michael Jordan e i suoi Bulls, e chissà se non ci sarà anche lo stesso finale.

Cristiano Ronaldo, durante un'intervista in Arabia Saudita sul tema Mondiale ha risposto così: "Sarà il mio ultimo Mondiale? Sicuramente si. Il tempo scorre in fretta, l'anno prossimo avrò 41 anni ed è anche normale affermare ciò, penso sia il momento giusto. Dopo USA 2026, il prossimo Mondiale arriverà quando avrò 45 anni...".