Il 23enne attaccante dei biancorossi sta bene ma dovrà saltare le prossime partite fino al via dei medici. Union che intanto si prepara per la sfida contro il Central Cordoba.

Mattia Celio Redattore 8 ottobre - 13:46

Attimi di grande paura lo scorso sabato per l'Unión de Santa Fe, ma soprattutto per Diego Armando Diaz. Durante la sessione di allenamento, l'attaccante dei Tatengues è svenuto per un colpo subìto. Portato in ospedale, il 23enne è stato dimesso il giorno dopo. Come riporta Tyc Sport, il giocatore sta bene ma ovviamente non potrà tornare in campo senza il permesso dei medici.

Unión de Santa Fe, Diego Diaz sviene in allenamento: il giocatore dimesso dall'ospedale — Per le prossime partite l'Unión de Santa Fe dovrà fare a meno di Diego Armando Diaz. L'attaccante dei Tatengues, durante l'allenamento dello scorso sabato, è svenuto dopo essere stato fortemente colpito allo stomaco da una pallonata. I compagni sono immediatamente intervenuti in soccorso del compagno e nel giro di pochi minuti è stato trasportato alla clinica vicino a Casassol, dove ha trascorso la notte sotto osservazione.

Dopo aver effettuato le analisi, i medici hanno confermato il miglioramento delle condizioni del 23enne, che è stato così dimesso dall'ospedale anche se è ancora strettamente sotto osservazione. A seguito di quanto accaduto, per evitare complicazioni, il giocatore dell'Union non prenderà parte alla partita di venerdì prossimo contro il Central Cordoba in attesa di ulteriori controlli e del via libera definitivo da parte dei medici.

Reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Aldosivi, i biancorossi occupano al momento il comando della classifica del Torneo di Clausura Zona A a 17 punti in compagnia di Boca Juniors, Barracas ed Estudiantes. Precisamente, il nono posto, a causa della peggiore differenza reti rispetto all'Argentinos Juniors. La prossima partita, quindi, sarà determinante per entrambi per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff.