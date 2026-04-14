Questa rovinosa battuta d'arresto complica enormemente i piani di Carrick in ottica Champions League

Samuele Dello Monaco 14 aprile - 10:29

La sconfitta per 2-1 del Manchester United contro il Leeds all'Old Trafford ha lasciato dietro di sé uno strascico di pesanti polemiche arbitrali. Al centro del dibattito c'è la controversa espulsione di Lisandro Martínez, che ora rischia una squalifica di tre giornate per condotta violenta ai danni di Calvert-Lewin. L'allenatore dei Red Devils, Michael Carrick, non ha nascosto la sua enorme frustrazione, definendo "scioccante" la decisione di punire il difensore per una presunta tirata di capelli e aprendo concretamente alla possibilità di un ricorso.

Le proteste dello United — L'incidente chiave si è verificato al 56° minuto, con gli ospiti già saldamente in vantaggio per 2-0. L'arbitro Paul Tierney, dopo aver rivisto l'azione al monitor del VAR, ha sanzionato Martínez con l'espulsione. Carrick ha però difeso strenuamente il suo giocatore, rigettando l'accusa di comportamento violento e offrendo una chiave di lettura molto diversa: "Il braccio è sul viso di Lisandro, che perde l'equilibrio e cerca di afferrarlo. Cerca di toccargli la maglia e per questo viene espulso".

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“Non è un gesto aggressivo, non c'è uno scossone, nessuno strattone. Dobbiamo stare attenti a come si evolve la partita. È una decisione scioccante, assolutamente scioccante. Il cartellino rosso è davvero preoccupante. So che gli ha toccato i capelli. C'è una differenza tra toccarli in modo davvero aggressivo e toccarseli con forza”.

Interrogato direttamente sulla volontà del club di presentare appello contro la squalifica, ha ribadito: "Dovrò discuterne con la società, per me l'espulsione è una decisione sbagliata".

La vittoria del Leeds — La frustrazione del tecnico del Manchester United si è estesa anche alla rete che ha sbloccato la partita. Carrick ha puntato il dito contro il gol di Noah Okafor arrivato ad appena cinque minuti dal fischio d'inizio, sostenendo che l'azione andasse fermata preventivamente a causa di un grave fallo di Calvert-Lewin. "Sul gol, Leny Yoro riceve una gomitata dietro la testa. Non so come faccia a non essere annullato. Quel primo gol non dovrebbe essere valido" ha dichiarato l'allenatore. Ora Carrick ha poco tempo per rimettere insieme i cocci della propria squadra, in vista della cruciale sfida contro il Chelsea