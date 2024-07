United, Maguire: “Momento più buio della mia carriera”

Il difensore centrale dei Red Devils dopo aver saltato Fa Cup ed Europeo per infortunio: "Il mio futuro? Finchè non mi diranno di andarmene o che non rientro nel loro progetto voglio giocare per lo United".

Emanuele Giacometti 26 luglio 2024 (modifica il 26 luglio 2024 | 19:03)

Harry Maguire difensore centrale del Manchester United ha saltato per infortunio muscolare l'ultima parte della scorsa stagione. Gli impegni più importanti: la finale di Fa Cup contro il City e l'Europeo in Germania con la sua Nazionale. In un'intervista ai media inglesi riportata da AS spiega quanto sia stato frustante e difficile rimanere fuori.

Maguire: “Momento più difficile della mia carriera” — "È stato probabilmente il momento più difficile della mia carriera. Avevo lavorato molto duramente durante tutto l'anno per essere in buone condizioni fisiche e mentali per giocare la finale di FA Cup e poi il Campionato Europeo. Era un infortunio al polpaccio, un infortunio che mi avrebbe tenuto fuori per tre settimane, ma non è andata bene. E' stato molto frustrante. Sentivo che avrei potuto fare la differenza per il Manchester United e per il mio paese all'Europeo".

Maguire, futuro in bilico? — Messo in discussione per gran parte della scorsa stagione, il successo del Manchester United nella Fa Cup contro il City è stato anche merito del tecnico Ten Hag, che è stato riconfermato per un'altra stagione. I Red Devils in difesa sembrano però aver puntato sul giovane Yoro, Maguire invece con una offerta importante potrebbe anche salutare e cambiare maglia. “ Fino a quando non mi diranno che sono in vendita o che non mi vogliono -ha detto Maguire-, voglio giocare per questo club e farlo tornare al successo. Secondo quello che sto intuendo, continuerò a far parte del progetto dello United anche per questa stagione”. - ha concluso.