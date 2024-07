United, Yoro: “Sono pronto a morire per questo club”

Dopo Zirkzee altro maxi acquisto del Manchester United , questa volta in difesa con Leny Yoro difensore classe 2005 dal Lille. Arrivato per 70 milioni di euro, andrà a rafforzare la catena difensiva destra dei Red Devils. A soli 18 anni aveva scatenato un'asta incredibile di mercato con i migliori top club d'Europa tra cui il Real Madrid.

"Il Manchester United è il club più grande del mondo. Per me è un sogno giocare per questo club. I tifosi sono incredibili. Ho parlato con Ten Hag. Vuole giocatori che vogliano davvero vincere. Scenderò in campo per dare il massimo. Sono pronto a morire per questo club".