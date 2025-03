All’Univesitatea il derby di Cluj: decisivo Blanuta nel primo tempo

Universitatea-CFR Cluj termina 1-0 e consente ai bianconeri di restare a -3 dalla vetta nei playoff. Ospiti sfortunati, con un palo colpito.

Gennaro Dimonte 31 marzo 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 00:19)

L'Universitatea Cluj ha battuto il rivali del CFR Cluj e si è aggiudicato il derby cittadino. A decidere questa sfida dei playoff Scudetto in Romania la rete di Vladislav Blanuta al 43'. Con questo successo i bianconeri si portano a quota 29, un punto sotto ai Ferrovieri e tre di distacco dalla capolista Craiova. Partita come al solito carica di tensione e agonismo, come tutte le sfide tra queste due grandi squadre del calcio romeno.

Il CFR spinge ma la sblocca l'Universitatea nel finale di tempo — Equilibrato 4-3-1-2 per Ioan Sabau, con Thiam dietro le due punte Macalou-Blanuta. Offensivo 4-3-3 per il CFR di Petrescu con Kamara e Paun a supporto del capocannoniere del campionato Munteanu. Ospiti che partono forte e sfiorano la rete proprio con la forte punta al 13', quando raccoglie in area un cross dalla destra e calcia fuori da ottima posizione. Al 28' Fica prova la botta dal limite dell'area ma è di poco alta. C'è solo una squadra in campo, il CFR. Al 31' ancora Munteanu scambia con Kamara e scarica un mancino neutralizzato da Gertmonas. La partita sembra essere indirizzata, invece all'improvviso ecco la rete dell'Universitatea. Al 43' Blanuta sfrutta un respinta non perfetta di Hindrich su una conclusione da fuori di Macalou e deposita in rete nella bolgia della Cluj Arena.

La porta per il CFR è stregata: il derby è bianconero — Il canovaccio del match non cambia, con il CFR alla ricerca disperata della rete del pareggio. Al 52' Thiam non impatta bene un passaggio in area e, in scivolata, non imprime la forza giusta al pallone da pochissimi passi. Due minuti più tardi azione travolgente degli ospiti che si conclude con il mancino potente di Rocha: palo. L'ultima occasione utile per l'1-1 finisce sulla testa di Bolgado sugli sviluppi di un calcio piazzato ma non inquadra lo specchio. L'Universitatea resiste senza creare particolari occasioni, il derby è bianconero.