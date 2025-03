Universitatea-Cluj: il Cfr a caccia di un successo in trasferta, nel derby, che gli permetterebbe di tornare in vetta alla classifica

Dopo il successo della Steaua nel derby contro la Dinamo Bucarest (2-1) , il programma della seconda giornata del girone play-off di Superliga rumena si conclude con un'altra stracittadina, quella di Cluj tra Universitatea e CFR . Con un successo gli ospiti, riconquisterebbero la vetta della classifica, che appartiene virtualmente all' Universitatea Craiova ; in caso di vittoria i padroni di casa, invece, si porterebbero ad un solo punto di distanza dai rivali storici.

I precedenti

Due vittorie in campionato per l'Universitatea che si è imposta per 3-2 in entrambe le sfide. L'ultimo succcesso del CFR Cluj nel derby risale al dicembre del 2023.