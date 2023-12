Uno stadio sopra un centro commerciale? Ci hanno pensato a Belgrado

L’impianto, anche conosciuto come “Stadion Shopping Center”, ospita le gare della Stella Rossa in Youth League, oltre ai match del Vozdovac nella Superliga serba…

Uno degli stadi più singolari d’Europa si trova a Belgrado, in Serbia. Lo stadio “Vozdovac” è stato inaugurato dieci anni fa, ma è tornato sotto i riflettori questa settimana dopo aver ospitato un match di Youth League in cui la Stella Rossa ha pareggiato 2-2 col Manchester City.

L’impianto si trova in cima a un centro commerciale, ed è approvato dalla UEFA per le partite di categorie inferiori e persino per i playoff per l’accesso alla Champions League e all’Europa League.