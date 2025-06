Urawa Red-Monterrey, Sergio Ramos vuole gli ottavi: il pronostico di DDD

Il big match notturno tra Inter e River Plate non tocca solo le due squadre direttamente coinvolte. Come spettatore interessato c'è infatti anche il Monterrey di Sergio Ramos. Alle ore 3 di notte italiane, a Pasadena, i messicani sfidano i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds che sono già eliminati. I Rayados invece sono ancora in corsa per gli ottavi dopo aver strappato due pareggi contro le ben più quotate avversarie del girone E del Mondiale per Club. L'obiettivo principale degli uomini del tecnico Martin Demichelis è vincere per esseri certi di arrivare a 5 punti in classifica. E poi toccherà sperare che Inter e River Plate non pareggino con un punteggio che va dal 2-2 in su. In quel modo infatti il Monterrey, anche se dovesse battere l'Urawa, sarebbe eliminato.