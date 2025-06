Urawa Red Diamonds-Monterrey, dove vedere il match in tv e streaming live

Ecco dove si potrà vedere il match tra l'Urawa Red Diamonds ed il Monterrey, valevole per la terza ed ultima giornata del Girone E del Mondiale per Club. La partita, che si giocherà questa notte presso il Rose Bowl Stadium di Pasadena, inizierà quando in Italia saranno le ore 03:00. In contemporanea, si giocherà l'altra partita del girone, che metterà di fronte l'Inter di Christian Chivu ed il River Platedi Marcelo Gallardo.