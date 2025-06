Gol e record storico: Sergio Ramos supera Zanetti al Mondiale per Club

Il difensore spagnolo segna contro l’Inter e stabilisce un nuovo primato d’età nel Mondiale per Club, diventando protagonista della serata.

Giorgio Abbratozzato 18 giugno - 13:07

Nella sfida di ieri sera al Rose Bowl di California, l’Inter ha dovuto sudare più del previsto per strappare un pareggio contro il Monterrey nella prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Protagonista assoluto: Sergio Ramos, che ha colpito ancora i nerazzurri segnando il gol dell’1-0 e strappando un prestigioso record a Javier Zanetti. Anche se l'Inter ha poi ristabilito la parità, Ramos ha lasciato il segno in una partita che rischia di pesare sull'equilibrio del girone, dove il River Plate osserva con attenzione in vista dello scontro diretto di sabato.

Sergio Ramos, la maledizione dell'Inter continua — Non è la prima volta che Sergio Ramos punisce l’Inter. Già nel 2020, con la maglia del Real Madrid, il difensore spagnolo aveva segnato contro i nerazzurri in Champions League. Ieri sera la storia si è ripetuta: al 25' del primo tempo, su un perfetto cross di Óliver Torres, Ramos ha anticipato tutti con un colpo di testa che ha portato in vantaggio il Monterrey.Anche se l’Inter è riuscita a pareggiare e ad evitare la sconfitta, Ramos si conferma una bestia nera per i nerazzurri, capace di segnare nei momenti chiave della partita.

Il record strappato a Zanetti — Oltre al gol, Ramos ha raggiunto un traguardo storico: a 39 anni, 2 mesi e 18 giorni è diventato il giocatore più anziano a segnare nella storia del Mondiale per Club, superando l’ex capitano interista Javier Zanetti, che deteneva il primato dal 2010 (37 anni, 4 mesi e 5 giorni). Sul podio dei marcatori più anziani della competizione ci sono ora anche gli argentini Nicolás Otamendi e Ángel Di María, protagonisti nel pareggio del Benfica contro il Boca Juniors.

River alla finestra: sabato la sfida decisiva — Il pareggio tra Inter e Monterrey rende ancora più incerto il Gruppo E, dove il River Plate si gioca molto. La squadra argentina, vittoriosa contro l’Urawa Red Diamonds nella prima giornata, affronterà proprio il Monterrey sabato in un match fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale. Il gol di Ramos non solo ha riacceso vecchi fantasmi nerazzurri, ma ha anche complicato la situazione di un girone che ora promette scintille fino all’ultimo minuto.