Walter Dominguez, 24enne attaccante dilettante della Juventud Soriano, ha fatto il suo storico debutto con l'Uruguay disputando gli ultimi dieci minuti dell'amichevole contro il Costa Rica

Sergio Pace Redattore 1 giugno 2024 (modifica il 1 giugno 2024 | 20:44)

Una partita che verrà ricordata a lungo in casa Dominguez. Walter, attaccante 24enne in forza allo Juventud Soriano (squadra militante nei campionati regionali dell'Uruguay), ha fatto il suo debutto ufficiale in Nazionale nella recente amichevole disputata dalla selezione di Marcelo Bielsa contro il Costa Rica.

La chiamata inaspettata

Una di quelle sorprese (e chiamate) che ti possono far cambiare la vita. Un misto di incredulità ed eccitazione. Deve aver provato queste sensazioni Walter Domingueznon appena gli è arrivata la chiamata dell'Uruguay del ct Marcelo Bielsa. Il 24enne centravanti della Juventud- Soriano, squadra dilettante che milita nei campionati regionali, ha catturato l'attenzione del "Loco" dopo aver segnato la bellezza di 57 reti in 39 partite.

E l'esordio...

"Mi hanno chiamato e sono molto felice. Non me l'aspettavo ed è stata una sorpresa. La verità è che sono molto felice", le prime parole di Dominguez alla notizia della sua convocazione da parte della Celeste. Insomma, Bielsa ci ha abituato a "pazzie", o meglio "genialate", nel corso della sua carriera. E così il calciatore dilettante Dominguez ha potuto fare il suo debutto ufficiale con l'Uruguay nell'amichevole disputata contro il Costa Rica. L'attaccante classe '99 è entrato all'81' minuto di gioco prendendo il posto d Bruno Damiani. Solo minuti finali dunque per Dominguez, che comunque gli sono bastati per sfiorare la rete in una grande occasione sventata dal portiere dei Ticos, Patrick Sequeira.