Usa-Belgio, un match amichevole in vista dei Mondiali: il pronostico DDD

Un'analisi sulle due nazionali che si sfideranno stasera e le previsioni della partita: chi la spunterà tra Pochettino e Rudi Garcia?

Gianmarco Inguscio Collaboratore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 15:32)

Usa e Belgio sono pronte a sfidarsi nel match amichevole in programma il 28 marzo alle ore 20:30 ad Atlanta. Quella tra la formazione di Pochettino e quella di Rudi Garcia, sarà una partita dove non ci saranno punti in palio, ma entrambe proveranno a conquistare il successo in vista dei prossimi Mondiali 2026. Dopotutto, vincere aiuta a vincere, oltre che a trovare la quadra in merito ai propri obiettivi, e questa sfida potrà servire proprio a questo: raccogliere una mole di informazioni giusta e necessaria per prepararsi al meglio alla competizione più ambita da tutti i Paesi del mondo. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Usa-Belgio.

I precedenti tra le due squadre — Negli annali storici delle due nazionali, Stati Uniti e Belgio, non figurano numerosi incontri ufficiali. Anzi, le due formazioni si sono affrontate soltanto sei volte. Un numero destinato ad aumentare grazie alla sfida in programma il 28 marzo, nonostante si tratti solo di un'amichevole. Andando a ritroso nei dati, emerge che gli attuali undici allenati dal tecnico Rudi Garcia hanno avuto il sopravvento: sono infatti cinque le volte che il Belgio ha battuto la compagine statunitense, a fronte dell'unico successo degli USA. Dal 2011 a oggi, la sfida tra Stati Uniti e Belgio si è disputata tre volte e, in tutte e tre le occasioni, hanno sempre avuto la meglio i belgi. Pertanto, questo match amichevole potrebbe riaprire gli scenari e modificare il bilancio dei risultati tra le due squadre.

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Le probabili formazioni — Usa (3-4-2-1): Freese; Richards, McKenzie, Trusty; Weah, Tessmann, Mckennie, A. Robinson; Pulisic, Aaronson; Balogun. Allenatore: Mauricio Pochettino

Belgio (4-3-3): Sels; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Raskin; Saelemaekers; De Ketelaere, Doku. Allenatore: Rudi Garcia

Usa-Belgio: il pronostico DDD — Secondo i bookmakers la partita verterà verso gli ospiti. La vittoria del Belgio è offerta con una quota tra 2.00 e 2.20. Segue il pareggio indicato a 3.45, mentre il successo della nazionale americana è proposto a 2.85. Infine, l'over 2.5 è indicato a 1.65 in vista dei gol previsti per quest'amichevole all'insegna dello spettacolo.

Per quanto riguarda le possibili doppie chance, invece, i bookmakers offrono 1x e x2 rispettivamente a 1.57 e 1.35, mentre l'12 è fissato in lavagna ad una quota di 1.24. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Usa-Belgio è 1-2.