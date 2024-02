Va in pensione l’addetta alla lavanderia, il PSG la festeggia: “Merci Sara”

Kylian Mbappé l'ha salutata con grande affetto su Instagram, mentre la squadra le ha reso onore una settimana fa in allenamento e ieri prima del match vinto col Brest in Coppa di Francia

Le "celebrazioni" si sono concluse ieri sera con Sara che, a 66 anni, è scesa in campo per dare il calcio d'inizio simbolico della partita fra PSG e Brest per la Coppa di Francia al Parco dei Principi. Nei corridoi della sede del club e negli spogliatoi, Sara è da 30 anni un mito assoluto, come dimostrano i post dei giocatori - Kylian Mbappé in testa - che l'hanno salutata con grande affetto.