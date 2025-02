L'allenatore del Valencia, Carlos Corberan, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Villarreal

La ventiquattresima giornata di LaLiga propone in calendario l'atteso Derbi de la Comunitat tra Villarreal e Valencia. La gara è in programma al Estadio de la Ceramica sabato 15 febbraio alle ore 21:00. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Valencia, Carlos Corberan. Ecco le sue parole: "Il derby contro il Villarreal è una partita speciale e importante. Speciale perché il Villarreal è stato un club chiave nella mia formazione da allenatore. È un club a cui sarò sempre grato per avermi dato l'opportunità di integrarmi nel calcio professionistico. La gratitudine è essenziale, sarò eternamente grato.

È anche speciale perché è una partita importante nella regione di Valencia e perché, anche se stiamo lottando per obiettivi diversi, ottenere un buon risultato è di fondamentale importanza. La loro posizione in classifica è meritata per quanto hanno saputo dimostrare in campo. Difendono e attaccano bene, con un grande allenatore e ottimi giocatori. Hanno poi un modello di gestione del club che ha dato loro molte soddisfazioni. Il modello Villarreal? Non c'è invidia da parte nostra in nulla. Valuto i fatti. Quel modello di gestione ha funzionato per loro e ha permesso loro di superare le difficoltà".

Villarreal-Valencia, le parole in conferenza stampa di Corberan alla vigilia del match — Corberan aggiunge: "Per domani tutta la squadra è a disposizione, tranne Enzo Barrenechea per la squalifica. Abbiamo giocato quattro partite in casa in campionato e due in trasferta da quando sono arrivato. Abbiamo pareggiato contro il Siviglia in una partita in cui mi è piaciuta l'intensità della squadra e poi contro il Barcellona che è stato un duro colpo per noi. In Copa del Rey abbiamo vinto fuori casa e domani abbiamo la possibilità che la squadra continui a maturare. Per raggiungere il nostro obiettivo, il Mestalla da solo non basta. La squadra si è allenata con l'intensità e la concentrazione una partita in trasferta richiede".

Corberan ha poi parlato del suo collega, Marcelino: "Il curriculum parla per lui. Non ho bisogno di elogiare la carriera di un allenatore che è nell'élite del calcio. Ha un particolare pregio, che è quello di ottenere il massimo rendimento da ogni squadra che allena. Lo fa molto bene ed è per questo che ha il curriculum che si ritrova".

Come si affronta il derby — Sulla preparazione di una partita speciale come il derby: "Abbiamo preparato la partita con la massima ambizione e responsabilità. Abbiamo fatto un'analisi attenta degli avversari e di noi stessi. Sapendo che l'approccio alla partita è solo un punto di partenza, la cosa importante sarà la capacità di lavorare sodo, fare un grande sforzo e sentirsi a proprio agio nei momenti difficili. Il Villarreal è ha il terzo miglior attacco del campionato. Questo sta ad indicare le potenzialità offensive del loro gioco. Si tratta di una partita in cui, per poter ottenere un buon risultato, siamo chiamati a dare il massimo di noi stessi.

Pepelu sembra pronto. Vuole aiutare la squadra tornando al meglio. Quando un giocatore ti dimostra questo, hai la certezza che le cose andranno per il meglio. Barrenechea? È un giocatore molto importante per noi. Ma una squadra non può essere composta da un solo giocatore per ruolo. Una buona squadra è quella in cui l'identità e i valori della squadra non cambiano a seconda di chi gioca.

Un messaggio ai tifosi? I messaggi non sono utili per loro prima di una partita. Vogliono vedere la nostra risposta in campo. Ho visto un ottimo lavoro da parte della squadra, mi aspetto una buona risposta domani in campo. I giocatori sono consapevoli che per ottenere un buon risultato domani devono dare il massimo. Il nostro modello di gestione? Ogni club è diverso. Il Valencia è un club con una storia, con una vittoria recente in Copa del Rey, con la grandezza come segno distintivo e con un impatto enorme sulla società. Questo ci fa avere il massimo senso di responsabilità. Il Valencia è concentrato sul ritornare a quell'essenza e a quella grandezza che il club rappresenta. La motivazione per il futuro è la massima possibile, così come il nostro orgoglio e la nostra responsabilità".

Infine Corberan si è soffermato su alcuni singoli: "Diakhaby è stato fuori per così tanto tempo, bisogna che gestisca il carico di lavoro in allenamento. È una situazione che molti giocatori richiedono, con il lavoro individuale in allenamento. Per essere una squadra competitiva, devi avere molti titolari. Ho la sensazione che tutti i miei giocatori abbiano il potenziale per essere titolari. Ivan Jaime ha qualità nel giocare tra le linee ed una grande versatilità. Max Aarons? Tutti i miei giocatori sono pronti a giocare come titolari."